Schilder schrijft atletiekgeschiedenis met eerste Nederlandse gouden medaille bij kogelstoten

Jessica Schilder na het veroveren van de Europese titel. Beeld Klaas Jan van der Weij

De tribunes in het Olympiastadion zijn niet erg gevuld op maandagavond, maar de tweede poging van Jessica Schilder ontlokt bij de wel aanwezige fans een langgerekt ohhh van bewondering. Ze stoot 24 centimeter over de magische grens van 20 meter. Ze brult het uit. ‘Eindelijk is het geluk', zegt ze na afloop. ‘Ik had wel vaker zo’n goed gevoel tijdens de stoot en dan was het niet zo ver.’

Sinds 2000 zijn er maar elf kogelstootsters geweest die verder kwamen dan 20,24. Het is vanzelfsprekend een nieuw Nederlands record, haar oude zette ze begin deze maand op 19,84 bij de Diamond League.

Na haar worp is het de vraag of iemand haar weet te toppen in de zes pogingen die haar tegenstanders hebben. ‘Het was verschrikkelijk. Het is nooit leuk om te wachten of het genoeg is.’

Dat blijkt het wel. De Kameroens-Portugese Auriol Dongmo bleef steken op 19,82. Dat was voor de regerend indoorwereldkampioene eveneens een persoonlijk en nationaal record. Achter haar verraste Jorinde van Klinken met het brons met 18,94 meter.

De 22-jarige Van Klinken is vooral actief als discuswerpster en was bij de WK als vierde nog heel dicht bij een medaille op die discipline. Ook op maandag is zij nog bij de kwalificatie voor het discuswerpen in actie gekomen.

Samen met de plaatsingsronde voor het kogelstoten had ze een meer dan volle dag. ‘Ik heb nog nooit zo’n programma gedraaid', zei ze. Fysiek was ze daarom niet meer zo fris tijdens de finale van het kogelstoten, maar dat zat haar niet in de weg. ‘Hier draaide het om mentale kracht. En nu ben ik toe aan mijn bed.’ Dinsdag mikt ze op goud bij het discuswerpen.

Jessica Schilder in actie. Beeld Klaas Jan van der Weij

Effectievere draaitechniek

De 23-jarige Schilder ontwikkelt zich razendsnel sinds ze zich de effectievere draaitechniek eigen heeft gemaakt. Net zoals bij de mannen gebruikelijk is, en bij vrouwen ook steeds meer, maakte ze anderhalve ronde voordat ze het vier kilogram zware projectiel wegstoot.

Traditioneel maakten vrouwen maar een halve draai vanuit een achterwaartse positie. In twee jaar tijd is Schilder verder gaan stoten, in 2020 stond haar persoonlijk record nog op 18,27. De grootste stappen zette ze dit seizoen: maar liefst zevenmaal scherpte ze het nationaal record aan.

Ook qua internationale uitslagen maakte ze een reuzensprong. Het begon met brons op de WK indoor in Belgrado. Daarna volgde haar debuut in de prestigieuze Diamond League, waar ze haar ogen uitkeek en zich met graagte liet bijpraten en aanmoedigen door haar meer ervaren tegenstandsters. Ze vertelde bij de WK al dat er van vijandigheden tussen kogelstootsters geen sprake is. Het voelt als een vriendengroep.

Verrassing

Veel leerde ze van Chase Ealey die afgelopen juli in eigen land in Eugene wereldkampioene werd. Daar eindigde Schilder wederom, en tot haar eigen verrassing, op de derde plaats. Het was de eerste WK-medaille voor een Nederlandse kogelstootster ooit.

Ook op het EK ging Schilder verder met het schrijven van atletiekgeschiedenis. Nooit eerder stond er bij de vrouwen een Nederlandse op het podium bij het kogelstoten. Bij de mannen wel. Rutger Smith behaalde 2006 brons en in 2012 zilver. Maar ook hij haalde nooit goud. Schilder is de eerste.

Bij haar laatste poging weet Schilder al dat de titel haar niet kan ontgaan. Ze stoot nog 19,13 meter en viert dan haar overwinning met een korte brul, de armen in de lucht. En dan volgen een paar innige knuffels met haar vriendinnen-tegenstandsters.

Ze wil niet te veel stilstaan bij wat ze gepresteerd heeft. ‘Want dan komen er zoveel tranen dat Nederland direct geen watertekort meer heeft’, zegt ze. Direct erna verontschuldigt ze zich voor die beeldspraak. Te flauw.

Wat haar het meest plezier doet, de titel of het breken van de 20-metergrens? Stiekem toch die barrière, geeft ze toe. ‘Maar mijn trainer geeft me een klap als ik dat zeg’, grapt ze. ‘Maar ik ben ook heel blij met de titel.’