Schijtbakkenvoetbal of niet, PSV wint wel bij FC Twente: 0-2

Cocu staat bekend als een controlfreak. Hij schroomt niet om verdedigend te wisselen als de wedstrijd daarom vraagt. Koploper of niet, dat doet er niet toe. Eerder dit seizoen pakte het verkeerd uit toen PSV tegen FC Groningen een voorsprong verdedigde maar in blessuretijd alsnog het deksel op de neus kreeg (3-3). Tegen Twente voltrekt zich het scenario dat de trainer voor ogen heeft.



De PSV-verdedigers hebben hun handen vol aan Oussama Assaidi. De behendige aanvaller van Twente is met zijn acties vooral Daniel Schwaab vaak te slim af is. Als de Duitser voor de zoveelste keer wordt uitgespeeld, weet Cocu dat extra mankracht achterin nodig is. 'We hadden best veel moeite met Assaidi en er was geen rugdekking meer. Met Luckassen erbij konden we elkaar weer rugdekking geven. Vanaf dat moment hadden we het beter onder controle en kwamen we er gevaarlijk uit.'