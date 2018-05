Scherpschutter Griezmann schiet Atlético Madrid naar winst in Europa League

Olympique Marseille heeft weinig in te brengen in door scheidsrechter Kuipers uitstekend geleide finale van de Europa League: 3-0.

Twee keer danste Antoine Griezmann als in het computerspel Fortnite. Het was een toepasselijke viering van zijn vreugde. Het is het dansje uit een schietspel op de computer, en Griezmann was nadrukkelijk de scherpschutter van de avond. Hij besliste de finale van de Europa League in Lyon, dicht bij zijn geboortestad Mâcon.

Terug in de kwalitatief lager ingeschaalde klasse van het Europese topvoetbal kroonde Atlético Madrid zich woensdag tot koning van de Europa League, het aardige broertje van de machtige grote broer Champions League. Met de vanwege zijn oprispingen geschorste trainer Diego Simeone hoog in het stadion van Lyon had favoriet Atlético weinig last van uitdager Olympique Marseille: 3-0.

De finale onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers, die uitstekend floot, was ook de strijd tussen de Franse toppers Antoine Griezmann en Dimitri Payet. Griezmann scoorde na ruim twintig minuten na een vreselijke blunder van middenvelder Anguissa. Hij rende daarop naar de zijkant van het veld en deed zijn dansje, waarbij hij hupt van het ene naar het andere been en met duim en wijsvinger de L vormt, van loser. De verliezer is de verslagen tegenstander. Bij zijn tweede doelpunt was het dansje overigens nog niet eens echt begonnen, toen zijn ploeggenoten hem al omhelsden.

Payet viel tien minuten na de 1-0 huilend uit, na een opspelende knieblessure. Daarmee was het pleit al bijna beslecht. Als Atlético eenmaal voorstaat, moet de tegenstander van goeden huize komen om nog te winnen.

Atlético is als een stel prijsvechters, zeker na de komst van de Argentijn Diego ­Simeone eind 2011, de middenvelder van vroeger die zijn karakter van onversaagde strijder zo geweldig heeft overgedragen op zijn elftal. Altijd blijft dat elftal ook gretig, hardwerkend, gepassioneerd, saamhorig. Bijna nooit is iets te merken van verzadiging, alsof Simeone de motivatie voortdurend voedt met een geheim elixer. Elke morgen een lepeltje.

De ploeg zet de ene keer geweldig druk op de helft van de tegenstander en laat zich de andere keer in linies zakken, om de doorgang naar het doel van de formidabele Jan Oblak hermetisch af te grendelen. Het is een fascinerende ploeg, met fervente aanhangers en haters. De een noemt Atlético het toppunt van modern voetbal, de ander gruwt van het harde, vaak defensieve spel. Zeker is dat Atlético de ruimtes meesterlijk bespeelt.

Neem alleen de voorhoede, waarin alle karakteristieken zijn verzameld: Antoine Griezmann, de stijlvol voetballende, 27-jarige Fransman die volgend seizoen vrijwel zeker voor Barcelona uitkomt en wiens geblondeerde lokken weer hun natuurlijke kleur hebben aangenomen. En dan is daar Diego Costa, de boef, de struikrover, de man op wie de scheidsrechter voortdurend moet letten, omdat hij elk moment een gewapende overval kan plegen.

Ongeveer alle trofeeën zijn wel gewonnen door Simeone en zijn mannen. Europa League in 2012, kampioenschap, beker, Europese en nationale Super Cup. Alleen in de finale van de Champions League leed het elftal twee pijnlijke nederlagen, uitgerekend tegen stadgenoot Real. Eenmaal na verlenging, in 2014, twee jaar later pas na strafschoppen.

Foto EPA

Opvallend genoeg degradeerde Atlético dit seizoen na de groepsfase uit de Champions League, onder meer door een ongelukkige thuisnederlaag tegen Chelsea en twee gelijke spelen tegen Qarabag. Atlético had ook nog een Uefa-straf vanwege overtredingen van de transferregels en mocht tot januari geen spelers aantrekken. Intussen liep Diego Costa zich al warm, om in het nieuwe jaar al zijn krachten te geven voor het elftal. Als nummer drie van de groep mocht Atlético verder in de Europa League, waar het achtereenvolgens won van Kopenhagen, Lokomotiv Moskou, Sporting Lissabon, Arsenal en dus Olympique Marseille.

De wedstrijd was weinig meeslepend, omdat het krachtsverschil gewoon te groot was. Marseille, getraind door Rudi Garcia, mocht alleen mijmeren over wat er gebeurd had kunnen zijn als die eerste kans een doelpunt had opgeleverd. Payet zette Germain vrij met een schitterend dieptepassje, maar de spits schoot onbeholpen naast.

Even later was de strijd eigenlijk al beslist. De bal van doelman Mandanda naar Anguissa was al redelijk onbezonnen, de aanname van de middenvelder mislukte totaal. Gabi gaf het snelle passje, Griezmann dribbelde alleen op de doelman af en scoorde beheerst. Na rust deed hij dat opnieuw met een handig stiftje, na een bal van Koke.

Pas in de slotfase had Marseille iets in te brengen, onder meer door een kopbal van Mitroglou tegen de paal. Gabi maakte vlak voor tijd nog 3-0 met een schuiver. Atlético volgde dus Manchester United op, dat vorig seizoen van Ajax won. Atlético doet volgend seizoen weer mee aan de Champions League, de hoogste klas van het Europese voetbal. De klas waarin het elftal thuishoort.