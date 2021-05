Scherprechter in Giro: van de Zoncolan krijgen de meeste renners koude rillingen

De Italiaan Gilberto Simoni is in 2003 in het roze op weg naar de zege op de Monte Zoncolan, die dat jaar van de kant werd beklommen waar de renners ook nu omhoog zullen gaan. Beeld AFP

‘Het is de eerste echte berg’, zegt Alexandr Vlasov, de Rus die verrassend tweede staat op 45 seconden van rozetruidrager Egan Bernal.

De Colombiaan liet zich eerder ontvallen dat hij zich zeer verheugt op de Karnische alp in het noordwesten van Italië. Gezien de huidige topvorm van Bernal interpreteren zijn tegenstanders die niet zo heel schokkende opmerking als een aanvalsplan. De klimmer zou op de ruim dertien kilometer lange asfaltweg waarmee de renners 1200 meter hoogteverschil overbruggen, niet alleen tijd willen winnen op zijn naaste belagers. We moeten niet vreemd opkijken als Bernal vooral in de laatste drie extreem steile kilometers zijn best gaat doen om zijn wiel als eerste over de streep op de top te drukken.

Winst Nizzolo

De ritten van donderdag (heuvelachtig) en vrijdag (volkomen vlak) stonden feitelijk in het teken van die van zaterdag. Dat wil zeggen: de favorieten voor de eindzege hielden zich rustig en bleven bij elkaar in de groep. Donderdag leefde Andrea Vendrame zijn droom, door als Italiaan zijn eerste Giro-rit te winnen. Vrijdag was de laatste kans voor de sprinters en profiteerde Giacomo Nizzolo van Qhubeka-Assos zeer nadrukkelijk van het eerdere uitstappen van de Australiër Caleb Ewan en de Belg Tim Merlier. De Italiaan werd de afgelopen jaren in de Giro liefst elf keer tweede in een massasprint, dit jaar twee keer achter uitgerekend Ewan en Merlier. Tot een flink eind voorbij de finishlijn sprintte de verbijsterde winnaar Nizzolo vrijdag nog door - voor de zekerheid.

Laatste drie kilometer Monte Zoncolan Beeld Giro d'Italia 2021

Dat was dat, zeggen de kanshebbers voor de eindzege, na deze verplichte nummers gaat vandaag de Giro echt beginnen met de Zoncolan. Die is zes keer eerder in de route van de Giro opgenomen, maar nog maar één keer eerder vanaf het dorp Sutrio. Vijf keer werd de tegenoverliggende Ovaro-route aangehouden. Die is nog wat zwaarder dan het monster dat het peloton zaterdag in de bek moet kijken. Maar afzien wordt het, want er is beestenweer voorspeld rond de top die op 1730 meter ligt. ‘Na de Monte Zoncolan is duidelijk hoe de verhoudingen echt liggen’, typeert Giulio Ciccone (nu achtste) de stemming.

Koude rillingen

De berg hoort in het rijtje van namen van beklimmingen waarvan sommige renners koude rillingen van angst krijgen en anderen juist opgetogen raken, omdat ze door een speling van het lot er de juiste bouw voor hebben. Zoals meesterklimmer Wout Poels, voor wie het zelf ook een raadsel is waarom hij de steile stukken van de Zoncolan, de vergelijkbare Angliru in Asturië en de Mortirolo in de Dolomieten, zo goed verteert. ‘In de langere klimmen met stroken met stijgingspercentages van meer dan twintig procent kom ik goed tot mijn recht’, zei Poels, die de Tour de France verkiest boven deze Giro.

Profiel Monte Zoncolan Beeld Giro d'Italia 2021

Wat die stijgingspercentages betreft: in de laatste drie kilometer moet een hoogteverschil van bijna 400 meter worden overbrugd. Vooral in dat laatste deel, zo is de hoop en verwachting, zal het spektakel losbarsten onder de renners die menen kans te maken op de winnaarstrofee in Milaan op 30 mei. Het gaat op het eind gemiddeld 13 procent omhoog en het allerlaatste stuk zelfs 27 procent; 27 meter omhoog bij elke 100 meter vooruit.

Bernal wordt vooraan verwacht, Vlasov moet zijn wiel zien te houden en Simon Yates, vooraf als grootste kanshebber getipt, kan zich niet langer verstoppen. Maar in welke toestand arriveert Remco Evenepoel boven? Na een lange afwezigheid door een ernstige val presteerde de 21-jarige Belg tot de elfde etappe bijna bovenmenselijk in zijn allereerste grote ronde. Dat schiep verwachtingen die zijn ploegleider, Patrick Lefevere, nu probeert te temperen. Hoe zijn renner de Zoncolan verteert, is afwachten. ‘Als Remco leeg is, halen we hem uit koers. Als het niet op is, trekken we naar Milaan en hopen we dat hij veel geleerd heeft onderweg.’