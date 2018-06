Schermer Daniël (17) en zijn fascinatie voor piratenfilms: ‘Een tak, een pen, een stok. Voor mij was alles een zwaard waar ik mee kon spelen’

Schermer Daniël Giacon was 12 jaar oud toen hij voor het eerst door zijn ouders alleen op Schiphol werd afgezet voor een buitenlands toernooi. ‘Hij is snel volwassen geworden’, zegt zijn vader Stefano. ‘Hij stapte in het vliegtuig en moest het verder met zijn trainer uitzoeken.’

Als kind had Daniël (17) een fascinatie voor piratenfilms en vooral voor de zwaarden die hij daarin zag. ‘Een tak, een pen, een stok. Voor mij was alles een zwaard waar ik mee kon spelen.’ Op zijn zesde meldde hij zich aan bij de schermschool in Amsterdam. Zijn ouders dachten dat het een bevlieging was. Daniël wist beter. ‘Toen ik een echt wapen in handen had, voelde ik dat ik mijn passie had gevonden.’

Met floretschermen werd hij vijftien keer Nederlands kampioen in verschillende leeftijdscategorieën, twee jaar geleden won hij voor het eerst de seniorentitel. Voor Nederlandse toernooien was Daniël al snel te goed. Zijn ouders brachten hem als kind al naar toernooien in Duitsland, veelal in het Ruhrgebied, zo’n 3 uur rijden vanaf woonplaats Aalsmeer. ‘Meestal moesten we ons daar al vroeg melden voor de wapencontrole. We zijn vaak om 6 uur ’s ochtends van huis vertrokken', zegt vader Stefano.

Daniëls ouders omschrijven zichzelf als a-sportief. Op een bloedhete dag denkt moeder Ursela: ‘Ga toch rustig in de schaduw zitten.’ Hun zoon kan dat niet. ‘Ik wil altijd trainen.’

Voor de sport van Daniël kunnen Ursela en Stefano wel enthousiasme opbrengen. Vijf dagen per week rijden ze hem naar de schermschool in Amsterdam. In het seizoen - dat loopt van september tot juni - is er eens in de twee weekeinden een wedstrijd. Vader Stefano: ‘Als we terugkijken, vragen we ons soms wel af hoe we het voor elkaar hebben gekregen.’

Inmiddels zijn de afstanden veel groter geworden. Daniël schermde in Boedapest, Londen, Parijs, en Manchester. Voor de verre buitenlandse wedstrijden moeten tickets en hotels worden geboekt voor Daniël én zijn trainer. Moeder Ursela zoekt naar de goedkoopste deals. Ze vliegen bijna nooit met KLM, maar meestal met prijsvechters als Wizz Air.

Het gezin reserveert jaarlijks ongeveer 11 duizend euro voor de sport. ‘Ik zeg wel eens dat ik werk voor mijn auto en de sport. Veel meer blijft er niet over', zegt moeder Ursela, die een administratieve baan heeft bij accountantskantoor Deloitte. Vader Stefano werkt op de Vrije Universiteit Amsterdam bij personeelszaken.

Deze zomer staat voor Daniël het WK schermen voor senioren in China op het programma. Daarvoor heeft het gezin 2 duizend euro ingecalculeerd. ‘Er komt een moment dat het financieel niet meer zal gaan. Hoe beter hij wordt, hoe vaker hij naar het verre landen zal moeten. We zijn dringend op zoek naar sponsoren', aldus vader Stefano.

Daniël weet inmiddels dat het bijzonder is dat zijn ouders zo veel tijd en geld in hem investeren. Al vond hij het in het begin van de puberteit lastig om zijn dankbaarheid te tonen ‘We hoeven geen tegenprestatie voor onze inspanningen’, zegt moeder Ursela. ‘Maar wel respect voor alles dat we doen. Een grote mond accepteerden we niet. Hij moet beseffen dat het allemaal niet vanzelfsprekend is.’

Daniël wil in 2020 deelnemen aan de Olympische Spelen van Tokio en anders die van 2024 in Parijs. ‘Niet om mee te doen, maar om een medaille te winnen. Wat daarvoor nodig is? Trainen, trainen en nog eens trainen. En een goede basis thuis.’