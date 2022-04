Schermbelofte Giacon uit Aalsmeer heeft al sprokkelend de weg naar de internationale top gevonden

Daniël Giacon (r) wint hier brons bij een wereldbekerwedstrijd in Belgrado. Beeld FIE.ORG

Daniël Giacon zag als kind in alles een zwaard. Stokken in het bos, potloden, een ijsstokje, noem maar op. Alles wat langwerpig was en een punt had, daar kon Giacon mee vechten. Hij waande zich dan een piraat, of Peter Pan.

Stokken werden omgeruild voor een floret, maar pas nadat hij zijn zwemdiploma had gehaald. ‘Ik mocht pas op schermen als ik kon zwemmen. Dat was een eis van mijn ouders’, vertelt Giacon enkele dagen na zijn internationale doorbraak.

De 21-jarige schermer uit Aalsmeer won afgelopen weekend bij de wereldbekerwedstrijd in Belgrado brons. Hij is de eerste Nederlandse floretschermer die een medaille pakt in de wereldbeker.

Obsessie voor zwaarden

Zijn obsessie voor zwaarden zorgde in zijn jeugd voor kopzorgen bij zijn ouders. ‘Ze waren bang dat ik een agressieprobleem had. Een kennis merkte op dat schermen misschien wat voor me was. Ik vond het meteen fantastisch.’

Sindsdien werkt hij aan zijn olympische droom. Giacon houdt op zijn website een knipselboek bij met alle artikelen die er over hem zijn geschreven. Het eerste stukje stamt uit 2012. Als mannetje van elf jaar zei hij op een lokale nieuwswebsite dat hij olympisch kampioen wil worden.

Zijn moeder had er in de jaren daarna een hard hoofd in. Schermen is niet goedkoop. Soms was het kiezen tussen een nieuw schermpak of een winterjas. Wat dat betreft moet je een beetje gek zijn om in Nederland voor deze sport te kiezen, geeft hij toe.

De meeste kosten gaan nu naar het reizen. Om op een hoger niveau wedstrijden te kunnen doen, moet hij de grens over. ‘Dit kost nu minimaal 20.000 euro per jaar. Caïro staat dit seizoen twee keer op de planning. Antalya en Bulgarije ga ik ook heen. Seoul en Tokio sla ik over, dat is te duur. Het is sprokkelen. Overal komt een beetje geld vandaan, soms via crowdfunding.’

Van de bond krijgt hij weinig tot niets. Een A-status heeft hij niet, daar is Giacon nog niet goed genoeg voor.

Voetsporen van Bas Verwijlen

Hij hoopt in de voetsporen te kunnen treden van Bas Verwijlen, de degenschermer die vier keer de Olympische Spelen haalde en nu is gestopt. ‘Bas heeft ook veel alleen moeten doen. Hij kon de sport combineren met zijn werk bij de politie. Hij had ook wat sponsors en kreeg wel financiële ondersteuning.’

Verwijlen specialiseerde zich in degenschermen, net als schermgrootheid Kasper Kardolus, die twee weken geleden op 85-jarige leeftijd overleed. De kampioenenmaker stond bekend als een dwarsligger. Hij lag continu in de clinch met de bond en NOCNSF.

Giacon kende Kardolus niet persoonlijk, zijn prestaties zijn te lang geleden. ‘Hij was een hele grote trainer. Maar wel in degenschermen, daarom heb ik nooit echt met hem te maken gehad.’

Giacon staat met een floret op de vloer, het lichtste wapen in de schermsport. Bij floret kun je alleen punten maken door een tegenstander op de romp te raken, bij degenschermen kan dat ook op de ledematen. Hij kwam toevallig bij floret terecht. ‘In de hal waar ik trainde waren ze in floretschermen gespecialiseerd. Vandaar.’

Zich kunnen afsluiten

Zijn trainer Daniël Nivard roemt zijn pupil om zijn concentratie tijdens wedstrijden. Nivard werkt al met zijn naamgenoot toen de kleine Daniël nog maar net aan wedstrijden mee mocht doen. ‘Op zijn negende had hij al een unieke focus. Ik had dat nog nooit gezien. Hij kan zich in een wedstrijd echt afsluiten voor alles wat er om hem heen is. Alsof er niets meer bestaat', zegt Nivard.

Nivard krijgt af en toe bezoek van schermlegende Andrea Borella, die Italië naar de olympische titel hielp in 1984. Borella komt een paar weekenden per jaar naar Nederland om de talenten en hun coaches bij te spijkeren.

Giacon doet regelmatig alternatieve trainingen om zijn oog-handcoördinatie te verbeteren. Hij kan goed jongleren. ‘Alleen met drie ballen, hoor. Maar dat is goed om je reactievermogen te trainen. Je moet in deze sport heel snel zijn en goed voetenwerk hebben.’

Als marathonlopers

Met zijn 1.88 meter is hij een van de langere schermers. Dat is niet perse een nadeel, als hij maar snel blijft. Zijn krachttraining blijft daarom beperkt. ‘Ik weeg meestal tussen de 80 en 85 kilo. Je wil in deze sport niet te groot worden, qua spieren. Dan hebben je tegenstanders ook een groter oppervlak waar ze je kunnen raken. De sporters zien er daarom vaak uit als marathonlopers.’

Na een wedstrijd, die maximaal negen minuten duurt, is hij helemaal doorweekt onder zijn pak. Op een wedstrijddag speelt hij soms zes of zeven partijen.

De student facility management zou graag een extra pak meenemen op reis, zodat hij zich tussendoor kan verkleden. Maar ja, dat kost ook weer extra geld voor bagage. En dat is er nog niet.