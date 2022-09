Schepdaal staat in brand, Evenepoel heeft alles in de hand

Remco Evenepoel na de laatste bergrit van zaterdag. Beeld BELGA

Het grote scherm op de parkeerplaats van café In de Rustberg toont een onbedaarlijk huilende wielrenner in Spanje. Het is Remco Evenepoel, die hier honderd meter verderop woont aan de Scheestraat in Schepdaal, een Vlaams dorp onder Brussel. Evenepoel beseft dat hij de Vuelta heeft gewonnen. Remco huilt, Schepdaal juicht. Ruim driehonderd supporters steken de handen in de lucht en zingen het scherm toe: ‘Remco is van ons, olé, olé!’

Hier en daar vallen mannen elkaar geëmotioneerd in de armen en Christian Mestag, de fotograaf van R.EV, de fanclub van Evenepoel, zegt: ‘Maar ik denk altijd aan 15 augustus.’ Op 15 augustus 2020 kwam Evenepoel verschrikkelijk ten val in de Ronde van Lombardije, waar hij heel lang moest revalideren.

Is het om wat er op die dag in 2020 gebeurde, uit mededogen, dat Remco Evenepoel, nog maar 22 en pas op zijn 17de begonnen met wielrennen, zo’n grote, trouwe schare volgers heeft die hem vrijwel overal op de wereld volgen? Nog eens honderd fans zijn in Madrid om Evenepoel te onthalen.

Of is het omdat zij hem persoonlijk kennen en weten dat er niets klopt van het beeld van een arrogante renner dat van Evenepoel bestaat in en rond het peloton? ‘En in de media’, benadrukt supporter Robert Santing, ‘vooral in het begin.’

Op leven en dood

‘Het begin’ is vóór 15 augustus 2020, vóór de ernstige val van Evenepoel bij een afdaling in de Ronde van Lombardije. ‘Dat was echt op leven en dood, hè’, zegt Mestag. Hij kijkt even naar het scherm waar de ontvanger van zijn affectie zijn rode leiderstrui soeverein verdedigt in deze laatste serieuze etappe, de zaterdagse bergrit naar Puerto de Navacerrada.

Mestag krijgt een brok in de keel. ‘Na die val waren we al gelukkig dat die gast weer kon fietsen.’ Remco’s grootmoeder, vertelt Hugo Van der Kelen (‘sinds 1996 maar twee WK’s gemist’), gaat altijd de kamer uit als haar kleinzoon op tv aan een afdaling begint. Opa Evenepoel voelde ruim voor de Vuelta-start: ‘Remco gaat de tijdrit in Alicante winnen.’ Goed, zei Van der Kelen, dan gaan we naar Alicante. Evenepoel reed er een allesverpletterende tijdrit.

Mestag, supporter van voetbalclub Anderlecht, zag de wielrenner jarenlang ‘shotten’ bij de jeugd. Tussendoor voetbalde Evenepoel drie jaar bij PSV en speelde in nationale jeugdelftallen. ‘En altijd als kapitein’, zegt Mestag trots. Toen de voetbaltop uit het zicht raakte, schakelde Evenepoel over naar de sport van zijn vader Patrick, oud-wielerprof.

‘Hij koerst dus veel korter dan een Pogacar’, rekent Santing voor. De Sloveen, 1,5 jaar ouder dan Evenepoel, begon op 9-jarige leeftijd met wielrennen. ‘En dan moet je er bij Remco eigenlijk nog het halve jaar na Lombardije vanaf trekken. Ik zeg u: hij gaat een palmares bij elkaar rijden waar uw oren van gaan klapperen.’

Erelijst

Evenepoel won, 19 jaar nog maar, de Baskische klassieker Clásica San Sebastián. Dit jaar won hij hem opnieuw, na winst in de Ronde van Noorwegen en, zijn grootste zege tot zondag, Luik-Bastenaken-Luik. Zijn erelijst van 2018, het jaar voor hij prof werd, toont vrijwel uitsluitend het cijfer 1. Genoeg om hem het etiket ‘de nieuwe Merckx’ op te plakken, net als ‘de nieuwe Johan Cruijff’ doorgaans een omgekeerde selffulfilling prophecy.

Het zelfvertrouwen, door al die zeges na zijn eerste kilometers op een racefiets en mogelijk ook door het Merckx-label, spatte van Evenepoel af en volgens zijn fans voor het grote scherm zag de buitenwereld dat aan voor arrogantie. ‘Hij weet wat hij wil’, zo heeft Mestag hem leren kennen, ‘maar hij is wel degelijk bescheiden en wat belangrijker is: zeer beschikbaar.’

Voor, tijdens en na de koers toont hij waardering voor zijn supporters ter plaatse en hij laat zich regelmatig zien in De Rustberg, het hoofdkwartier van de adoratie voor hem. Een zelfverzekerd portret van de wielrenner bestrijkt de blinde zijmuur van het café en op de parkeerplaats staat een stalen sculptuur dat de renner uitbeeldt op volle snelheid. Vrijdag stonden hier alle schoolkinderen van het dorp in de stromende regen hun plaatsgenoot toe te zingen voor de camera: ‘Schepdaal staat in brand/ Remco is onze ruwe diamant/hij heeft alles in de hand.’

Remco is er echt voor ons, verzekeren zijn dorpsgenoten, stuk voor stuk gestoken in kleding met het logo van hun club, R.EV 1703 – de postcode van Schepdaal. Er lijkt een geoliede merchandisemachine achter de supportersvereniging te zitten. Het logo staat op honkbalpetten, truien, polo’s en T-shirts in uiteenlopende kleuren, sommige in beperkte oplage. ‘Dan moet je er snel bij zijn’, zegt Santing, ‘en elk jaar is er een nieuw tenue’.

Klinkt als een hobby, het volgen van Evenepoel. ‘Nee, dat is het niet’, vindt Santing. Even is hij afgeleid als de enige naaste belager van de man in het rood, Enric Mas, zijn langverwachte aanval plaatst. Het blijkt een losse flodder. ‘Mas kan niet mee, olé olé olé’, zingt Luc O (‘echt mijn achternaam’) en daarna het hele plein. ‘Het is binnen, jongen’, zegt Santing tegen het scherm. En na enig kauwen op het h-woord: ‘Het gevoel dat je krijgt als je die’n gast overal ondersteunt, dat noem ik geen hobby.’