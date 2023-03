Scheidsrechter diskwalificeert schaatsvrouwen om twee stukjes blote enkel van Joy Beune

Bij Joy Beune (vooraan, witte band ) zijn de sokken opgekropen, met diskwalificatie tot gevolg. Links Marijke Groenewoud (gele band ) en Irene Schouten (rode band). Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Twee stukjes blote enkel, elk ongeveer een vierkante centimeter groot, stonden tussen de Nederlandse achtervolgingsvrouwen en de wereldtitel in. In een strakke race snelden de vrouwen – Joy Beune, Irene Schouten en Marijke Groenewoud – naar 2.52,65. Goed voor goud en een nationaal record, dachten ze. Tot de scheidsrechter de tijd van het scorebord schrapte.

Bij de teamonderdelen op de ijsbaan gelden strenge kledingeisen. Zo mag op het gezicht na geen blote huid te zien zijn, en het tenue moet ‘snijvast’ zijn en dus weerstand kunnen bieden aan de messcherpe ijzers. Marathonschaatsers zoals Groenewoud hebben vaak enkelbeschermers die aan hun schaatsschoen vast zitten. Veel langebaanschaatsers maken gebruik van een soort slobkousen: losse sokjes die ze met een lusje om de hak van de schoen vastmaken of binnenin onder de hiel.

Over de auteur

Erik van Lakerveld schrijft sinds 2016 over olympische sporten als schaatsen, atletiek en roeien.

Beune had haar sokjes in haar schoen. En bij de start bedekten die zwarte stukjes textiel ook daadwerkelijk haar enkels. Een jurylid had er van tevoren naar gekeken en het goed bevonden. Maar onderweg stroopten de sokjes op en piepte haar huid toch tevoorschijn. Reden voor diskwalificatie, en dus ging het goud naar Canada, dat met 2.54,58 bijna twee seconden trager was dan het Nederlandse trio.

Een hard gelag

Het was een hard gelag voor Beune. Terwijl ze vrolijk voor de camera van de NOS stonden, kregen ze van hun diskwalificatie te horen. Even dacht ze aan een grap. Dat was het niet. In het uur erna bleven steeds opnieuw tranen opwellen. Ze voelde zich schuldig.

Protest bij de scheidsrechter haalde niets meer uit. ‘Geef me een waarschuwing of zo. Dan ben ik er de volgende keer extra voorzichtig mee’, mokte Beune, voor wie de zege het haar eerste wereldtitel zou hebben betekend. ‘We hebben pech met zo’n scheidsrechter. Hij gunde het ons in ieder geval niet.’

Bondscoach Rintje Ritsma voelde mee met de rijdsters. Hij was heel tevreden met hun rijden. Na een periode van onrust rond de ploegenonderdelen en teleurstellende resultaten in Beijing onder oud-bondscoach Jan Coopmans, hadden de vrouwen op het eerste belangrijke toernooi onder Ritsma direct een ijzersterke indruk gemaakt. Maar de prijs die erbij hoorde, kregen ze niet. ‘Dat is heel erg balen voor die meiden’, zei Ritsma. ‘Maar als de regels zo zijn, dan zijn de regels zo.’

Tape om de enkels

De mannenploeg was in elk geval op scherp gezet door de diskwalificatie. Voor hun race plakten Patrick Roest, Marcel Bosker en Beau Snellink uit voorzorg tape om de enkels. Eenzelfde scenario als bij de vrouwen wilden ze voorkomen. De mannen reden met hun reglementair bedekte ledematen naar de zege in 3.38,26. Ze versloegen met een vlakke rit de verrassend sterke Canadezen (3.38,43).

Met de tijden van zijn ploegen was Ritsma verguld, net als met de inzet van de schaatsers. Hij had bij zijn aanstelling duidelijk gemaakt dat hij ‘commitment’ verlangde en dat was er deze winter geweest, stelde hij vast. ‘Ik ben heel blij met het resultaat en dat we op de goede weg zitten.’

Een extra punt van aandacht is er na deze WK ook bij gekomen, weet Ritsma. ‘We moeten echt kijken naar die sokjes. Zorgen dat het niet meer gebeurt. Dat is nu echt een onderdeel om rekening mee te houden bij de teamnummers.’