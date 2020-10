Schaker Wesley So verkiest solide spel boven het avontuur

In 1963 eindigde Larry Evans in het kampioenschap van de Verenigde ­Staten op de tweede plaats met een respectabele score van 7,5 uit 11. Bij de prijsuitreiking werd hij gefeliciteerd als winnaar van het toernooi, terwijl Bobby ­Fischer de gelukwensen ontving als winnaar van de exhibitie. Met elf winstpartijen tegen de sterkst mogelijke oppositie vestigde hij een nationaal record dat nooit zal worden gebroken.

In de afgelopen week kwam Fischers prestatie even ter sprake, toen Wesley So (27) in het online-toernooi om het ­Amerikaans kampioenschap begon met vijf punten op rij. Iemand als Viktor ­Kortsjnoi zou na zo’n start bereid zijn ­geweest risico’s te nemen om de perfecte score te handhaven, maar So zit anders in elkaar. Solide spelend stelde hij met vier ­remises en twee winstpartijen in het laatste deel van het toernooi zijn tweede ­nationale titel veilig.

Een score van 9 uit 11 in een veld met twaalf grootmeesters is bijna altijd voldoende om een toernooi met grote voorsprong te winnen. Ditmaal bleef het lang spannend, omdat Jeffery Xiong (20) en Ray Robson (26) het spoor van So hardnekkig bleven volgen. De onderlinge partijen van de topdrie gaven de doorslag. Robson viel af na een nederlaag tegen Xiong, die op zijn beurt verloor van So.

Shankland – So

Kampioenschap VS 2020

1.d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pc3 Lb4 4. f3 d5 5. a3 Lxc3+ 6. bxc3 c5 7. cxd5 Pxd5 8. dxc5 Da5 9. e4 Pe7 10. Le3 0-0 11. Db3 Dc7 12. Lb5 e5 13. Pe2 Le6

Een bekende stelling, waarin de witspelers zonder succes 14. Db2 en 14. Da4 hebben getest. De volgende zet zal ook geen blijvertje worden.

14. c4 Pbc6 15. Pc3 Pa5 16. Db4 Pec6 17. Da4?

Shankland zag zwarts 18de zet over het hoofd. Na 17. Db2 Pd4 (niet 17 ... Pxc4 18. Lxc4 Lxc4 19. Pd5) 18. Lxd4 exd4 19. Pd5 Dxc5 20. Db4 b6 is zwarts voordeel ­beperkt.

17 ... a6 18. Lxc6 Pxc4! 19. Lxb7 Pxe3 20. Lxa8 Dxc5 21. Pd5

Diagram links

Met voorbeeldig spel heeft So een ­gewonnen stand bereikt die hij met de volgende zet weer uit handen geeft. Overtuigend is 21 ... Pc2+ 22. Ke2 (of 22. Kd2 Pxa1 23. Txa1 Df2+ 24. Kd3 Txa8) 22 ... Lxd5! 23. Lxd5 De3+ 24. Kd1 (24. Kf1 Dd2) 24 ... Dd3+ 25. Kc1 Pxa1 en zwart wint.

21 ... Pxg2+22. Kf1 Pf4 23. Dc6! Da5

Diagram rechts

24. Td1?

Tot remise door eeuwig schaak leidt 24. Pxf4 exf4 25. Tc1 Dd2 26. h3 Dd3+ en met 24. Ta2 kan wit zelfs op winst spelen.

24 ... Lxd5 25. exd5 Dxa3

Afgelopen. Wits extra toren op h1 speelt geen enkele rol.

26. d6 Db2 27. De4 Dg2+ 28. Ke1 Dxh1+ 29. Kd2 Dxh2+ 30. Kc3 Pe2+ 31. Kc4 Pd4 32. d7 Da2+ 33. Kc5 Da3+ 34. Kb6 Db3+

Wit geeft op.