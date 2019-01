Schaker Radjabov voert een woest spektakelstuk op

Schaakrubriek Radjabov

In 1994 was Teimour Radjabov de topattractie van het kersttoernooi in Groningen. Elke dag verzamelden de toeschouwers zich rond het bord van het 7-jarige jongetje uit Azerbeidzjan, dat in een van de lagere groepen de vloer aanveegde met veel oudere tegenstanders. Het was niet moeilijk te voorspellen dat hij in de nabije toekomst een sterke grootmeester zou worden.