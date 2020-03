Schaker Radjabov mijdt kandidatentoernooi uit coronavrees

Tien dagen voor het begin van het kandidatentoernooi in de Russische stad Jekaterinenburg heeft de Azerbeidzjaan Teimour Radjabov zich wegens coronavrees teruggetrokken nadat zijn verzoek om uitstel door de wereldschaakbond Fide was afgewezen. Hij wordt vervangen door de Fransman ­Maxime Vachier-Lagrave.

Radjabov maakte zich geen zorgen over de Chinees Liren Ding, die twee weken in verplichte quarantaine doorbrengt in een datsja buiten Moskou, maar wel over diens landgenoot Hao Wang, aan wie geen beperkingen zijn opgelegd. Wang verbleef in Japan, toen de coronacrisis begon en keerde niet terug naar China. Een deelnemer die rechtstreeks overkomt uit een land waarin het aantal coronabesmettingen met de dag toeneemt, zou volgens Radjabov de gezondheid van zijn collega’s ernstig in gevaar kunnen brengen.

Vachiers deelname zal de speculaties over de afloop van de kandidatenstrijd niet wezenlijk veranderen. Het Duitse tijdschrift Schach vroeg 64 experts naar hun mening. Meer dan de helft van de respondenten (35) voorspelde winst van de Amerikaan Fabiano Carauana. Ding kreeg 17 stemmen en de Russen Alexander ­Gri­sjoek en Ian Nepomniachtsji ieder 4. Anish Giri kreeg helaas slechts één stem. Opmerkelijk was het commentaar van Vlastimil Hort: ‘Ik begrijp niet wat de remisekoning in dit toernooi te zoeken heeft.’

We zullen zien. Afgelopen dinsdag testte Giri met succes zijn vorm in de online Pro Chessleague, waarin hij uitkomt voor het team Canada Chessbrahs. Tegen Wasabis uit Zweden scoorde hij 4 uit 4 in partijen met 10 minuten bedenktijd. Tegen de Let Meshkov bereikte hij met wit de volgende stand.

Diagram links

‘De slechtste stelling uit de geschiedenis’, schreef Giri op Twitter. Misschien wat overdreven, al doet de zwarte positie steeds meer pijn aan de ogen als je er lang naar kijkt. Meshkov speelde 43 ... Tb7 en gaf op na 44. Txc8. Tegen Nils Grandelius gelukte Giri een aardig slot:

Giri – Grandelius

Pro Chessleague 2020

1.d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 d5 4. cxd5 Pxd5 5. e4 Pxc3 6. bxc3 Lg7 7. Lc4 c5 8. Pe2 Pc6 9. Le3 0-0 10. 0-0 Lg4 11. f3 Ld7 12. Tb1 Dc7 13. Dd2 Tfd8 14. Tfc1 a6 15. h4

Een poging om zwarts koningsvleugel aan te tasten. Veel levert de actie voorlopig niet op.

15 ... b5 16. Ld5 Tac8 17. h5 Pa5 18. Lg5 Lc6 19. Lb3 Pxb3 20. axb3 f6 21. Le3 e6 22. Pf4 Df7 23. Pd3 Lf8 24. hxg6 hxg6 25. De2 cxd4 26. cxd4 b4 27. De1 a5 28. e5 Lb5 29. Pf2 Lg7 30. Pg4 f5 31. Ph6+ Lxh6 32. Lxh6 Dd7 33. Txc8 Txc8 34. Dh4 Tc3 35. Kh2

Diagram rechts

35 ... Td3?

Ten onrechte geeft zwart de open c-lijn op.

36. Tc1 Txd4?

Dit is erger. Na 36 ... Tc3 37. Ta1! Lc6 38. Txa5 Ld5 kan zwart vechten.

37. Df6 Kh7 38. Tc8! Th4+ 39. Kg3 Dxc8 40. Dg7

Mat.