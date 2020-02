Schaker Moezitsjoek schittert tegen Kobo

Zes jaar geleden eindigde de Oekraïense Anna Moezitsjoek op de vierde plaats, nadat ze lang de race om de eindzege en de promotie naar de hoofdgroep had volgehouden.

Helaas laten de topspeelsters Wijk aan Zee de laatste tijd links liggen. Ze geven de voorkeur aan het deels met Tata Chess samenvallende open toernooi in Gibraltar, waar hun deelname zo op prijs wordt gesteld dat de verdeling van het prijzengeld is aangepast. De best geklasseerde vrouw ontvangt 20 duizend pond (23.550 euro), evenveel als de tweede prijs in het algemeen klassement. Dit jaar won de Chinese oud-wereldkampioene Zhongyi Tan.

Toernooiwinnaar in Gibraltar werd de Rus David Paravian, die in een blitz-play-off drie concurrenten de baas bleef. Pech trof andermaal de Fransman Maxime Vachier-Lagrave, die vorig jaar tot driemaal toe de kwalificatie voor het kandidatentoernooi op een haar na miste. Nu kwam hij één ­tiebreakpunt tekort om mee te mogen doen aan de vluggertjes om de jackpot van 30 duizend pond.

De prijs voor de mooiste partij ging naar Moezitsjoek, die in de slotronde schitterde tegen de Israëliër Ori Kobo.

Moezitsjoek – Kobo

Gibraltar Open 2020

1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. Pc3 e6 4. d4 cxd4 5. Pxd4 Dc7 6. f4 a6 7. Pxc6 Dxc6 8. Ld3 b5 9. De2 Lb7 10. Ld2 Lc5 11. a3 Pe7 12. 0-0-0 0-0 13. h4 f5 14. g4 d5

Een goede reactie op de witte pionnenstorm. Omdat 15. e5? wordt weerlegd door 15 ... d4 16. Pa2 Df3 moet wit haar aanvalsplannen opschorten.

15. gxf5 exf5 16. exd5 Pxd5 17. Pxd5 Dxd5 18. The1 Df7 19. Lc3 Tfe8 20. Le5 Te6

Er is geen bezwaar tegen de natuurlijke zet 20 ... Tad8.

21. Df1 Tf8 22. Dh3 Th6?

Een fatale fout. Na 22 ... Lc6 heeft zwart voorlopig weinig te vrezen.

Diagram links

23. Lxf5! Dxf5 24. Td7

De pointe van het stukoffer. Na 24 ... Dxh3? volgt 25. Txg7+ Kh8 26. Tg6+ met mat op de volgende zet.

24 ... Tg6 25. Db3+ Kh8 26. Txb7 Lf2

Een taaiere verdediging is 26 ... Ld6.

Diagram rechts

27. h5!

Perfect aanvalsspel. Wit wint na 27 ... Dxh5 28. Df7! Tg8 29. Lxg7+ T6xg7 30. Dxh5 Txb7 31. Te8.

27 ... Tg3 28. Dd5 h6

Na 28 ... Lxe1 is 29. h6 beslissend.

29. Te2 Tg1+ 30. Kd2 Lh4 31. Dd4! Tc8

Op jacht naar een paar wraakschaakjes.

32. Lxg7+ Kg8 33. Dxg1 Txc2+ 34. Ke3 Dh3+ 35. Kd4 Lf2+ 36. Txf2 Tc4+ 37. Kd5

Zwart geeft op.