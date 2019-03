Beeld ANP

Slechts eenmaal in de lange geschiedenis is het Tata Steel toernooi gewonnen door een outsider. In 1964 verraste het Sovjet-sportcomité de organisatoren door de Est Ivo Nei als aanhangsel van zijn grote landgenoot Paul Keres mee te sturen naar Nederland. Hoewel Nei geen internationale titel had en vrijwel niemand zijn naam kende, liet de directie hem toch maar meedoen in de grootmeestergroep.

Nei werd de sensatie van het toernooi. Hij voldeed ruimschoots aan de grootmeesternorm en deelde na vijftien ronden de eindzege met Keres met een eclatante score. Het is een eenmalige uitschieter gebleken. Nei bleef een verdienstelijk schaker, maar grote internationale successen heeft hij niet meer behaald.

In de afgelopen week kreeg Nei een opvolger. De Est Kaido Kulaots begon aan het Aeroflot Open in Moskou als 62ste speler op de startranglijst. Negen dagen later werd hij op zijn 43ste verjaardag gehuldigd als winnaar en ontving hij bewonderende felicitaties van onder anderen Magnus Carlsen.

Om het Aeroflot-toernooi te winnen moet een draak met negen koppen worden verslagen. Alle deelnemers zijn optimaal gemotiveerd omdat de winnaar naast een hoge geldprijs een uitnodiging voor het toptoernooi in Dortmund ontvangt. Het is een zeldzame kans toe te treden tot de internationale elite.

Kulaots had af en toe het geluk aan zijn zijde. Op de eerste dag was hij tegen de Iraniër Parham Maghsoodloo, de wereldkampioen bij de junioren, verzeild in een onaangename stand, toen de speelzaal in het Cosmos hotel moest worden ontruimd wegens een bomalarm.

De afgebroken partijen werden geannuleerd en de volgende dag begonnen de deelnemers opnieuw aan de eerste ronde. Ditmaal verging het Kulaots heel wat beter.