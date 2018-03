Schaker Karjakin weer op koers om wereldkampioen Magnus Carlsen uit te dagen

Onweerstaanbaar offensief

Voor de tweede keer troffen deze spelers elkaar in een kandidatenpartij van groot gewicht. Twee jaar geleden moest Caruana in de slotronde van het toernooi in Moskou Karjakin met zwart verslaan om de WK-match te bereiken. Noodgedwongen spande hij de boog te ver met een nederlaag als gevolg. Nu was zijn taak eenvoudiger. Een remise zou hem een riant uitgangspunt geven voor de laatste twee ronden.



Maar ook ditmaal slaagde Caruana niet in zijn opdracht. Na een kalme opening leek hem weinig te kunnen gebeuren, tot hij een kwaliteitsoffer toeliet dat hij danig had onderschat. Doordat een machtige witte loper zwarts stelling volledig verlamde, kon Karjakin, nagenoeg perfect spelend, in alle rust bouwen aan een onweerstaanbaar offensief.



Vijf spelers hebben nog kans het toernooi te winnen. Caruana en Karjakin voeren de ranglijst aan met 7 uit 12. De Rus Grisjoek, de Azerbeidzjaan Mamedjarov en de Chinees Ding volgen op een half punt. Als twee of meer spelers de eindzege delen, worden voor Karjakin gunstige tiebreakregels toegepast. Eindigt hij gelijk met Caruana, dan beslist zijn onderlinge 1,5-0,5 overwinning.