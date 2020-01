Schaker Jorden van Foreest bewijst hoezeer hij is gegroeid

Beeld RV

Na tien ronden in het Tata Steel toernooi staat Jorden van ­Foreest op de gedeelde derde plaats en hoeft hij alleen Fabiano Caruana en Magnus Carlsen boven zich te dulden. Het is een prestatie die velen compleet heeft verrast Een behoorlijk resultaat was misschien verwacht, maar dat hij zo zou excelleren had niemand voorspeld.

Toch waren de voortekenen gunstig. Van Foreest heeft een uitstekend half jaar ­achter de rug. Hij werd bijna nationaal kampioen en hij was de uitblinker van het Nederlandse team tijdens het EK-toernooi in ­Batoemi. Sinds juli steeg zijn rating met 32 punten.

Bemoedigend was zijn optreden in het sterkste open toernooi van 2019 op het ­eiland Man, waar al zijn elf partijen onbeslist eindigden. Het lijkt een resultaat om snel te vergeten, maar het was de beste voorbereiding op Wijk aan Zee die hij zich kon wensen. Tegen oppositie van hoog ­niveau leverde hij zware gevechten, waarin hij winstkansen miste, maar ook halve punten redde door taaie verdediging.

Hoezeer zijn weerbaarheid is toegenomen, bleek in de afgelopen weken. Tweemaal, tegen Caruana en Duda, bleef hij overeind in troosteloze stellingen. En tegen Carlsen en Anand verdedigde hij zich accuraat toen veelbelovend begonnen partijen uit de hand dreigden te lopen.

In de negende en tiende ronde kreeg Van Foreest ongeveer wat hem toekwam. Eerst liet hij een grote kans liggen tegen de Wit-Rus Kovalev:

Kovalev – Van Foreest

1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 a6 6. De2 g6 7. Lg5 Lg7 8. 0-0-0 0-0 9. e5 dxe5 10. Pf3?

Na deze zet krijgt wit het zwaar te

verduren. Na 10. Pe6 Lxe6 11. Txd8 Txd8 heeft zwart goede compensatie voor de

geofferde dame, maar niet meer dan dat.

10 ... Pbd7 11. Pxe5 Da5 12. f4 Pxe5 13. Dxe5 b5! 14. Dxe7 Te8 15. Da3 Dxa3 16. bxa3 Pg4 17. Pd5 Pf2 18. Pc7

Diagram links

18 ... Lg4?

Zwart heeft beslissend voordeel na 18 ... Pxd1 19. Pxe8 (19. Kxd1 Lg4+ 20. Kd2 Lc3+! 21. Kxc3 Tac8) 19 ... Pf2 20. Pxg7 Pxh1.

19. Pxe8 Lxd1

Sterker is 19 ... Txe8, al doet wit nog mee na 20. Lxb5 axb5 21. The1.

20. Pxg7 Tc8 21. c4 Pxh1 22. Kxd1 Pf2+ 23. Ke1 Pe4 24. cxb5 Pxg5 25. fxg5 axb5 26. Ph5 gxh5 27. Lxb5 Tc5 28. a4 Txg5 29. Kf2 h4 30. h3

Wits koningsvleugel is een vesting. Bij de 68ste zet verzoende zwart zich met remise.

Het verloren halve punt kreeg Van ­Foreest de volgende dag terug.

Diagram rechts

Van Foreest – Duda. Na 30 ... Kh8 zou wit weinig te hopen hebben gehad. Zwart koos de andere koningszet.

30 ... Kh7? 31. Pd4! Txc5 32. Txc5 Dxc5 33. Pxe6

Na 33 ... Dxe3 maakt wit remise met 34. Pf8+ Kh8 35. Pg6+.

33 ... Dd6 34. Dd3! Dxd3 35. Pf8+ Kh8

Remise.