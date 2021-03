Schaker Giri tankt zelfvertrouwen met winst in tiebreak tegen Nepomniatsjtsji

Giri dankte zijn overwinning niet alleen aan goede zetten en sterke zenuwen. Omdat hij het toernooi vooral als een nuttige praktische training beschouwde, was hij was niet bang om te verliezen. Die instelling had een heilzaam effect op zijn spel. Tijdens de kwartfinale tegen de Fransman Vachier-Lagrave zei hij dat hij zich in een win-winsituatie bevond: ‘Of ik verlies, waarna ik mijn onderbroken training ­hervat of ik win, waarna ik probeer zo ver mogelijk te komen in dit toernooi.’

Dat laatste lukte wonderwel. In de halve finale stuitte Giri met opvallend gemak de opmars van Wesley So, die twee van de eerste drie toernooien van de MCC tour had gewonnen. Spannender was de eindstrijd tegen Nepomniatsjtsji, de bedwinger van Carlsen in de halve finale. Twee rapid-matches van vier partijen eindigden in 2-2, waarna Giri de blitz-tiebreak met 2-0 won.

Tevreden zei Giri dat het succes goed is voor zijn zelfvertrouwen en zijn voorbereiding op het kandidatentoernooi: ‘Bovendien helpt deze zege de onzin te weerleggen die soms over mij wordt geschreven. Ik weet zeker dat ik geen twijfel zal hebben als ik ooit de kans van mijn leven krijg.’

In dit fragment uit de halve finale tegen So leek het alsof Giri zijn tegenstander een blunder opdrong:

Diagram links

Giri – So na de 25ste zet van zwart. Als wit de volgende zet achterwege had gelaten, zou het ongeveer gelijk hebben gestaan.

26. g4

‘Zo dubieus en zo misplaatst’, zei Giri na de partij.

26 ... Dc7?

Nogmaals Giri: ‘Ik zag deze belachelijke zet en hoopte dat hij die zou kiezen.’ Na 26 ... Ld7 blijkt dat 26. g4 vooral wits stelling lelijk heeft verzwakt.

27. Txe6

Zwart gaf op.

In de laatste partij van het toernooi werd Giri’s zenuwgestel niet tot het uiterste getest. Na een ernstige fout bij de 16de zet kreeg Nepomniatsjtsji geen kans meer.

Nepomniatsjtsji – Giri

1.b3 d5 2. Lb2 Lf5 3. d3 c5 4. Pd2 Pf6 5. g3 Pc6 6. Lg2 e5 7. e4 dxe4 8. dxe4 Le6 9. Pgf3 Dc7 10. 0-0 Le7 11. Pc4 Td8 12. Db1 Lxc4 13. bxc4 0-0 14. Te1 Pd7 15. Lf1 Pd4 16. Pd2?

Diagram rechts

16 ... Lg5! 17. Lxd4 Lxd2 18. Td1 cxd4 19. Txd2 Pc5 20. Ld3 Td6 21. Te2 Ta6 22. Dc1 Ta4 23. Dg5 f6 24. Dh5 Ta3 25. Td2 Da5 26. Tdd1 Txa2 27. Tab1 Dc7 28. Tf1 Ta5 29. Dg4 Ta3 30. f4 exf4 31. gxf4 Pxd3 32. cxd3 Txd3

Wit gaf op na de 44 zet.