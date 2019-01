Schaker Giri kan in toernooi Wijk aan Zee zijn geluk niet op

Nederlandse Anish Giri tijdens de achtste ronde van de 81e editie van het Tata Steel Chess Tournament. Beeld ANP

Na vier uur spelen leken de kaarten geschud. Wereldkampioen Magnus Carlsen zou na een puntendeling met de Azerbeidzjaan Radjabov aan het slotweekeinde beginnen met een half punt voorsprong op Giri en de Rus Nepomniachtsji. Giri kon in zijn nog lopende partij tegen Shankland weliswaar een stuk winnen, maar daarna zou een uit de eindspeltheorie bekende remisestelling resteren.

De schok was groot, toen op de monitoren de mededeling verscheen dat Shankland had opgegeven. De toeschouwers dachten even dat door de arbiter de verkeerde uitslag was ingetoetst. Maar toen Shankland ontgoocheld van het podium stormde, drong het tot hen door dat zich een klein drama had afgespeeld. Verblind door het dreigende materiaalverlies had de Amerikaan zich niet gerealiseerd dat zijn stelling onaantastbaar was.

Giri wist niet wat hem overkwam. Toen Shankland zijn hand uitstak vroeg hij hem voor alle zekerheid of hij de partij opgaf. ‘Je weet maar nooit. Als hij opgeeft, accepteer ik dat natuurlijk. Maar als hij remise had aangeboden, zou ik ook akkoord zijn gegaan.’

Giri’s uitgangspunt voor de laatste twee ronden is nu aanzienlijk verbeterd. Hij deelt de leiding met Carlsen, die hij zondag met wit treft. Zaterdag speelt Giri met zwart tegen Radjabov en Carlsen met wit tegen de Pool Duda. Op het programma van Nepomniachtsji staan partijen tegen Shankland en Radjabov.

Als twee of drie spelers op de gedeelde eerste plaats eindigen, zal over de eindzege worden beslist in een tiebreak met blitzpartijen. Als Carlsen daarbij betrokken is, zullen Giri en/of Nepomniachtsji iets moeten presteren wat niemand eerder is gelukt. De Noor heeft nog nooit een tiebreak verloren.