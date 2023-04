Schaker Ding Liren blijft liever onder de radar, maar is intussen veelbesproken door zijn blunders en zijn vechtlust

De Chinees Ding Liren tijdens de tweekamp tegen de Rus Ian Nepomniasjtsji. Beeld EPA

Hij laat zich niet kisten, de 30-jarige grootmeester Ding Liren uit Wenzhou. Het duel in veertien partijen in Astana, Kazachstan, om de wereldtitel schaken nadert de helft en de debuterende Chinese schaker in een WK-finale houdt gelijke tred met zijn tegenstander, de Rus Ian Nepomniasjtsji (32). Twee keer verloor hij, twee keer kwam hij weer langszij. Tussenstand na zondag: 3-3.

Gemakkelijk gaat het hem niet af. Zaterdag pakten zijn keuzes in tijdnood verkeerd uit. Eerder vorige week, in de tweede partij, maakte hij het nog bonter. Spelend met wit in een Catalaanse opening plaatste hij in de vierde zet de pion op H3. Analisten vielen van hun stoel van verbazing, Ding moest zich hebben vergist. Had hij per ongeluk de verkeerde pion naar voren geschoven?

Maar nee, bleek achteraf, het was vooraf besproken met zijn secondant, de Roemeen Richárd Rapport, een speler die het avontuur niet schuwt. Het idee was om de tegenstander te verwarren. Dat de faliekante mislukking zonder gevolgen bleef, was toe te schrijven aan de veerkracht van Ding in het vervolg. Zondag kwam juist Nepomniasjtsji tijd tekort. Na 44 zetten en vier uur moest hij zich gewonnen geven en legde zichzelf na afloop op de pijnbank. ‘Bijna elke zet was slecht.’

Vraagtekens doken de afgelopen maanden vaker op over het spel van de Chinees, van wie eind 2019 nog werd gezegd dat hij met zijn elegante stijl het de ongenaakbare wereldkampioen Magnus Carlsen misschien lastig kon maken. Zo speelde hij tijdens het Tata Steel Schaaktoernooi in Wijk aan Zee in januari in 13 partijen 9 keer remise. Directeur Jeroen van der Veer sluit niet uit dat de schaker zich aan de kust van Noord-Holland ‘een beetje verstopte’. Op de afsluitende bijeenkomst hield hij hem op schertsende toon voor dat het niet zijn beste weken waren geweest. ‘Hij moest er zelf ook om lachen en maakte nog net niet zijn excuses. Hij was vooral blij dat hij mee had kunnen doen.’

Lang in isolement

De reden voor het wat magere presteren was vrij eenvoudig: door de strenge coronabeperkingen in eigen land verbleef Ding lang in isolement. Reizen was er niet bij. Analisten bespeuren sindsdien wat meer onzorgvuldigheden in zijn spel. Dat hij tijdens het kandidatentoernooi in Madrid nog wel als tweede achter Nepomniasjtsji eindigde, schreven sommigen toe aan de mindere motivatie bij de concurrentie: toen stond nog niet vast dat die plek een stoel in Kazachstan zou opleveren. Die kwam pas vrij nadat Carlsen had besloten geen WK-finale meer te spelen.

Het wereldkampioenschap is geen droom, vertelde Ding zowel tegen Zeit Online als Chess.com. Zijn ambitie is vooral steeds beter te worden. Hij streeft niet naar de status van idool. ‘Ik hou er niet van beroemd te zijn. Als ik beroemder word, zal ik zeker meer geld verdienen. Maar ik zal geen tijd meer voor mezelf hebben en er zal over me worden gesproken als ik iets slechts doe.’

Zoek dan ook niet naar enige vorm van pronkzucht. Ding, zoon van een elektrotechnicus en een verpleegkundige, woont nog thuis, in Wenzhou, een havenstad aan de oostkust. Zijn moeder regelt de meeste zaken voor hem, zoals het beheer van zijn financiën en het verkrijgen van visa. Soms reist ze mee. Maar Ding verschijnt ook geregeld in zijn eentje als hij aan toernooien meedoet. Voor adviezen raadpleegt hij secondanten online. ’s Avonds in zijn hotel stelt hij zich tevreden met porties noedels die hij aan de kook brengt.

Ding was 4 jaar, toen zijn moeder hem naar een van de schaakscholen in Wenzhou stuurde. Hij kreeg een coach, Chen Lixing, die veel eerder Zhu Chen onder zijn hoede had, wereldkampioen bij de vrouwen in 2001 en afkomstig uit dezelfde stad. Op zijn 16de was hij voor het eerst Chinees schaakkampioen, de jongste in de geschiedenis. Die titel greep hij nog twee keer. Er volgden gouden medailles op de Olympiade en de World Team Championships. Intussen voltooide hij in Beijing een studie rechten. Markant wapenfeit: van augustus 2017 tot november 2018 bleef hij in 100 aaneengesloten partijen ongeslagen, met 29 keer winst en 71 remises.

Emotioneel in spel

De Nederlandse grootmeester Anish Giri, als analist betrokken bij de finale in Astana, speelde geregeld tegen hem; ze houden elkaar behoorlijk in evenwicht. ‘Ding heeft een buitengewoon sterk begrip van posities en werkt extreem hard. Maar hoewel hij aan de oppervlakte heel rustig oogt, kan hij ook emotioneel zijn in zijn spel.’ Ding gaf in een interview toe dat hij weleens het zelfvertrouwen verliest als een tegenstander een onverwachte zet doet. Wat is hier nou de bedoeling van? Zie ik het goed?

Hij was vier keer deelnemer in Wijk aan Zee. Toernooidirecteur Van der Veer: ‘Hij komt hier graag, hij kent de lange geschiedenis en de erelijst met grote namen. Meestal reageert hij binnen 24 uur op een uitnodiging. Maar soms slaat hij over. Het toernooi valt geregeld samen met de viering van het Chinese Nieuwjaar. Hij is hecht met zijn familie.’ Van der Veer noemt hem ‘vriendelijk en introvert’. Het laatste hangt volgens hem ook samen met zijn onzekerheid over het spreken in het Engels.

Het programma voor de deelnemers aan het toernooi sloot bijna naadloos aan op de gewenste vrijetijdsbesteding van de Chinees. Als kunstliefhebber bezocht hij op de rustdag het Rijksmuseum in Amsterdam. Voor de traditionele wedstrijdronde buiten het dorpshuis De Moriaan was de keuze gevallen op de Johan Cruijff Arena. Hij nam ruim de tijd voor selfies. Om misverstanden te voorkomen: niet Ajax, maar Bayern München en Juventus zijn zijn favoriete clubs.

De bekendheid van de topspelers uit die teams zal Ding niet snel evenaren, maar dankzij de kerende kansen aan het bord in Astana, is de Chinees, misschien wel tegen wil en dank, op z’n minst veelbesproken geraakt.