Schaker Carlsen ouderwets onoverwinnelijk

Het verschil is groot tussen de Carlsen van nu en de man die eind november na de ternauwernood gewonnen WK-match tegen Fabiano Caruana mopperde over van alles en nog wat: hij haalde niet meer het niveau dat hij eens had, WK-partijen met klassiek speeltempo hadden wat hem ­betreft hun langste tijd gehad en ­misschien had hij wel voor het laatst de wereldtitel verdedigd.

Al die klachten zijn vergeten nu de zon weer schijnt. Met een rating die bijna even hoog is als vijf jaar geleden, durft Carlsen zelfs te dromen van de nooit eerder bereikte grens van 2.900 punten.

En over de verdediging van de wereld­titel hoeven we ons geen zorgen te maken. Carlsen was tevreden over de aankondiging van de Fide dat de WK-match voortaan veertien in plaats van twaalf partijen zal tellen: ‘Al zou zestien nog beter zijn geweest.’

Tijdens de laatste ronden van het ­toernooi in Baden-Baden was Carlsen ­ongenaakbaar met vier punten op rij. Bijna mysterieus is de volgende partij, waarin Levon Aronian zonder opzichtige fouten te maken geruisloos wordt weggespeeld.

Carlsen – Aronian

Baden-Baden 2019



1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pf3 d5 4. Pc3 dxc4 5. e4 Lb4 6. Lg5 c5 7. Lxc4 cxd4 8. Pxd4 Lxc3+ 9. bxc3 Da5 10. Ld2

Een nooit eerder gekozen zet die Carlsen had voorbereid voor de match tegen ­Caruana.

10 ... 0-0

Aronian besluit zijn tegenstander te vertrouwen en ontwijkt de complicaties die ontstaan na 10 ... Pxe4 11. Dg4 Pxd2 12. Dxg7 Pxc4 13. Dxh8+ Ke7 14. 0-0.

11. De2 e5 12. Pb3 Dc7 13. 0-0 Lg4

Op weg naar een veld waar deze loper niet goed tot zijn recht komt.

14. f3 Tc8 15. Ld5 Pxd5 16. exd5 Lh5 17. c4 Pd7 18. Tfc1 b6 19. a4 a5 20. Df2 Dd6 21. Le3 Lg6 22. Dd2 f6 23. Db2 Tc7 24. Pd2 Pc5 25. Da3 Td8 26. Tc3

Diagram links

26 ... f5

Op deze zet hoopte wit. De e-pion wordt nu onder vuur genomen.

27. Te1 e4

Ook na 27 ... h6 28. Lxc5 Txc5 29. Tb3 heeft wit groot voordeel.

28. fxe4 fxe4 29. Lxc5 Txc5 30. Pxe4 De5 31. Tce3 Tcc8

Diagram rechts

32. h3

Een wachtzet die zwart de gelegenheid geeft zijn eigen weg naar de ondergang te kiezen.

32 ... Dc7 33. Pd2 Te8 34. Te7 Txe7 35. Txe7 Dd8 36. De3 Tc7 37. Te6 Tc5 38. Db3

Zwart geeft op.