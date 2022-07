Schaker Carlsen mist motivatie voor nieuwe match om wereldtitel

Magnus Carlsen tijdens het laatste weekend van het Tata Steel Masters schaaktoernooi in januari van dit jaar. Beeld ANP

Na vijf gewonnen WK-tweekampen zal Magnus Carlsen volgend jaar vrijwillig ­afscheid nemen van de wereldtitel schaken. In een Noorse podcast lichtte de kampioen zijn ­besluit toe. Hij zei dat hij na een lange periode van reflectie tot de conclusie is gekomen dat hij niet de motivatie kan opbrengen voor een zesde match, waarin de Rus Ian Nepomniasjtsji opnieuw zijn tegenstander zou zijn.

Lang heeft Carlsen de schaakgemeenschap in onzekerheid gehouden over zijn toekomstplannen. Eind vorig jaar, kort na zijn klinkende overwinning op Nepomniasjtsji in Dubai, liet hij al doorschemeren dat hij waarschijnlijk zijn laatste WK-match had gespeeld. Alleen als de Fransman Alireza Firouzja, een vertegenwoordiger van een veel jongere generatie, de volgende uitdager werd, was hij bereid nog eenmaal de stress van drie maanden voorbereiding op een uitputtende match te ondergaan.

Ook toen Nepomniasjtsji en niet Firouzja in juni het kandidatentoernooi won, bleven Carlsens fans hopen dat hij zich zou bedenken. Tevergeefs, zo bleek woensdag. De aftredende kampioen zei dat hij niet veel te winnen heeft in een tweede ontmoeting met Nepomniasjtsji: ‘Al begrijp ik dat een zesde WK-match vanuit historisch perspectief misschien interessant zou zijn. Maar ik stop niet. Ik zal mijn best doen nog lang ’s werelds beste schaker te blijven.’

Carlsen is de tweede wereldkampioen die zijn titel zonder te spelen opgeeft. Hij volgt het voorbeeld van de Amerikaan Bobby Fischer die na vruchteloze onderhandelingen over de matchcondities met de wereldschaakbond Fide in 1975 niet aantrad tegen uitdager Anatoli Karpov.

Volgend voorjaar zal Nepomniasjtsji om de vacante wereldtitel spelen tegen de Chinees Liren Ding, de nummer twee van de recente kandidatenstrijd in Madrid. Te bewijzen valt het niet, maar het is mogelijk dat de afloop van dat toernooi anders zou zijn geweest als de deelnemers vooraf hadden geweten dat ook de tweede plaats kans op de wereldtitel bood.