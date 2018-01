Schaker Anand na merkwaardige partij naast koploper Giri

Anish Giri wilde graag energie sparen voor het gevecht dat hij dinsdag zal leveren tegen Carlsen

Alsof hij teleurgesteld was dat zijn studeerkamerarbeid minder dan niets had opgeleverd, kwam daarna weinig goeds meer uit Caruana's vingers. Onnodig offerde hij materiaal, waarna hij een spookaanval probeerde op te zetten die een misschien nog verdedigbare stand veranderde in een hopeloze. Met nagenoeg perfect spel wikkelde Anand daarna af naar winst.



Anand reageerde met een glimlach op de vraag of hij misschien van plan is een aanval te doen op het record van vijf eindzeges in Wijk aan Zee, dat hij deelt met Magnus Carlsen. 'Ach ja, die statistiek. Als je bedenkt dat Carlsen zijn vijf overwinningen allemaal heeft behaald na mijn laatste succes in 2006, begrijp je hoe waarschijnlijk het is dat ik het record zal breken. Al zou het natuurlijk geweldig zijn als het nog eens mocht lukken hier te winnen.'



Anish Giri kwam in zijn eerste zwartpartij niet in de problemen tegen Peter Svidler, de achtvoudige kampioen van Rusland. Een remise zonder overmatige inspanning schikte beiden. Svidler hoopte op adem te komen na zijn partij van zondag, waarin hij zich 124 zetten lang moest verdedigen tegen de Chinees Yi Wei. Anish Giri wilde graag energie sparen voor het gevecht dat hij dinsdag zal leveren tegen Carlsen.