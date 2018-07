Schaken tijdens een hittegolf in Biel

Enig mededogen is op zijn plaats voor de schakers die zich hebben verzameld in het Kongresshaus in de Zwitserse stad Biel. Tijdens een hittegolf bereikt de temperatuur in het voornamelijk uit glas opgetrokken gebouw een hoogte die te machtig is voor de airconditioning en vooral voor de deelnemers aan het jaarlijkse zomertoernooi.

Foto ANP

Erg heet was het tijdens het toernooi in 1984, waarin Viktor Kortsjnoi het in de eerste ronde moest opnemen tegen de 21-jarige Zweedse Pia Cramling. Kortsjnoi besloot dat hij tegen zijn jonge tegenstander goed gekleed moest gaan en verscheen in pak met stropdas aan het bord. ‘Het was een fatale keuze’, zei hij later. ‘Ik kon amper ademhalen en verloor. Een paar dagen later zag ik hoe Robert Hübner in korte broek en

T-shirt Cramling gemakkelijk versloeg.’

Ik weet niet hoe de omstandigheden in het Kongresshaus 34 jaar later zijn, al vrees ik het ergste. Volgens Zwitserse kranten is het gebouw zo slecht onderhouden dat het stadsbestuur sloop overweegt.

Beter gesteld is het met de kwaliteit van het deelnemersveld. Vorig jaar kon het toernooi alleen doorgaan dankzij privédonaties. Ditmaal was de kas zo goed gevuld dat de organisatie vijf topspelers, onder wie Magnus Carlsen, heeft kunnen contracteren.

In de invitatiezeskamp hebben Carlsen en de Azerbeidzjaan Mamedjarov halverwege de leiding met 3,5 uit 5. Beiden versloegen de Fransman Vachier-Lagrave, die het toernooi in Biel driemaal won.

Mamedjarov Vachier-Lagrave, Biel 2018

1. Pf3 c5 2. c4 Pc6 3. Pc3 e5 4. e3 Pf6 5. d4 e4 6. Pe5 g6 7. g4 h6 8. Lg2 Lg7 9. h3 De7 10. b3!

Een diepzinnige zet met vele pointes. De pionwinst 10 ... Pxe5 11. dxe5 Dxe5 12. Lb2 0-0 13. Tb1 De7 14. h4 pakt slecht uit voor zwart en na 10 ... Pb4 geeft het stukoffer 11. a3 Pa6 12. 0-0 d6 13. f4 (13 ... dxe5 14. fxe5) wit gevaarlijke aanvalskansen. Vachier-Lagrave kiest een derde mogelijkheid die ook bezwaren blijkt te hebben.

10 ... cxd4 11. exd4 Pxe5 12. dxe5 Dxe5 13. Lb2 d5 14. De2!

Deze zet had Vachier-Lagrave onderschat. Na 14 ... d4 15. Pxe4 0-0 16. 0-0-0 heeft zwart grote problemen.

14 ... De7 15. cxd5 0-0 16. 0-0 Te8

Volgens Vachier biedt 16 ... b6 17. Pxe4 Pxe4 18. Lxg7 Kxg7 19. Dxe4 Dxe4 20. Lxe4 meer kans op verdediging.

17. Tfe1 Ld7 18. Pxe4 Pxe4

Na 18 ... Pxd5 19. Lxg7 Kxg7 20. Dd2 Le6 21. Dd4+ Kg8 22. Pc5 staat wit geweldig.

19. Lxg7 Kxg7 20. Dxe4 Dxe4 21. Lxe4 h5

Een fout in slechte stand. Beter is 21 ... b6.

Diagram

22. gxh5 gxh5

Het geplande 22 ... Te5 23. hxg6 Tg5+ 24. Kh2 Lxh3 wordt weerlegd door 25. f4 Th5 26. Kg3

23. h4 Tac8 24. Lf3 Txe1+ 25. Txe1 Kf6 26. d6 b6 27. Te7 Td8 28. Lxh5 Le6 29. Txa7 Txd6 30. Kg2 Td8 31. Lf3 Ke5 32. Ta4

Zwart geeft op.