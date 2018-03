Schaken: outsider Caruana bovenaan in Berlijn, favoriet Aronian laat het liggen

Er zijn meer vooraf kansrijk geachte deelnemers die in Berlijn teleurstellen. Oud-wereldkampioen Kramnik begon sterk, met twee winstpartijen. Daarna raakte hij achterop, en om de schade nog een beetje goed te maken, waagde hij een veel te riskante winstpoging tegen de Azerbeidzjaan Mamedjarov. Die kostte hem de kop.



Twee spelers hebben dankbaar geprofiteerd van de misstappen van hun concurrenten. Sjachrijar Mamedjarov laat zien dat hij zich uitstekend heeft voorbereid. Hij is nog niet in gevaar geweest en hij was slagvaardig als hij een winstkans kreeg. Met een score van 4,5 uit 7 staat hij op de tweede plaats.



Het goede spel van lijstaanvoerder Caruana is verrassend, gezien zijn povere optreden in het recente Tata Steel toernooi. Hij mocht niet klagen over de fortuinlijke zege op Kramnik, maar in zijn andere partijen heeft hij nauwelijks fouten gemaakt. Door het Schach-panel werd Caruana slechts door acht inzenders als winnaar getipt. Een van die acht was Carlsen.