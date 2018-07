Schaken: Invaller Tiviakov wint NK op overtuigende manier

Anderhalve week geleden kon Sergei Tiviakov niet vermoeden dat een derde nationale schaaktitel nabij was. Tijdens familiebezoek in Rusland werd hij verrast door de vraag van de NK-organisatie of hij bereid was de zieke Benjamin Bok te vervangen. Hij bedacht zich niet, veranderde zijn terugvlucht naar Nederland en arriveerde op tijd voor de opening.

Zonder noemenswaardige voorbereiding domineerde de invaller tijdens de volgende dagen het toernooi. Met vier overtuigende zeges in zijn witpartijen legde Tiviakov de basis voor de eindzege, die in de voorlaatste ronde werd beklonken. Zelf rekende hij daarin hardhandig af met aftredend kampioen Loek van Wely, terwijl zijn twee overgebleven achtervolgers verloren. Met een score van 5,5 uit 7 bleef Tiviakov de concurrentie anderhalf punt voor.

Tiviakov (45) heeft al een lange carrière achter de rug. Rond 1995 behoorde hij tot de sterkste twintig spelers van de wereld en leek zijn toetreding tot de kleine groep eliteschakers dichtbij. Hoewel die laatste sprong naar de top niet lukte, bouwde hij een fraaie erelijst op met als hoogtepunten Nederlandse titels in 2006 en 2007 en de eindzege in het EK-toernooi in 2008.

Tegenwoordig verdeelt Tiviakov zijn tijd tussen het spelen van toernooien en het geven van trainingen. In zijn woonplaats Groningen heeft hij oud-kampioen Jorden van Foreest en diens talentvolle tienjarige zus Machteld onder zijn hoede. Online begeleidt hij leerlingen uit alle delen van de wereld.

De derde nationale titel garandeert Tiviakov een uitnodiging voor het Nederlandse team dat eind september deelneemt aan de Olympiade in de Georgische stad Batoemi. Lang was hij een vaste invité voor de nationale ploeg, tot hij in 2016 werd gepasseerd voor de Olympiade in Bakoe.

Giri, Van Wely, L’Ami en Van Foreest zullen het team completeren.

Vrouwentoernooi

Zhaoqin Peng (50) werd voor de veertiende maal winnaar van het vrouwentoernooi. Er is een tijd geweest waarin Peng onverslaanbaar was en twaalfmaal achtereen kampioen werd. Zeven jaar na die succesperiode pakte ze de draad weer op. Met een score van 6 uit 7 bleef ze Tea Lanchava een half punt voor.