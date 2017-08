Schade valt mee voor Froome na pech en valpartij in laatste kilometers

Is Chris Froome ongenaakbaar als het bergop gaat? Misschien. Maar als Alberto Contador in de aanval gaat dan krijg je het gat niet dicht met Sky-knechten als Christian Knees of Salvatore Puccio. Zeker niet als Contador in de afdaling daarna ook nog hulp krijgt van zijn Belgische teamgenoot Edward Theuns, gespecialiseerd in het hardrijden in het voorjaar.



Nee, Froome moest zwaarder geschut inzetten in de laatste zeven kilometer: Wout Poels en Mikel Nieve wachtten op hun kopman nadat hij na mechanische problemen op een nieuwe fiets ongelukkig onderuit schoof in een bocht.



Daar ligt het gevaar voor Froome: bij valpartijen en pech. Dat gebeurt als de ploeg onder druk komt te staan. Een van de redenen dat Sky de wedstrijd altijd controleert. In een miniploegentijdrit moesten Froome, Poels en Nieve in de laatste kilometers diep gaan om het gat met de groep favorieten te verkleinen.



Toch leken zijn belangrijkste concurrenten niet te beseffen welke kansen er lagen. De La Cruz, vierde in het klassement, noemde het zelfs 'niet fair' om aan te vallen na een valpartij. Terwijl Froome toch echt zelf een stuurfout maakte.



Vincenzo Nibali, Esteban Chaves, Wilco Kelderman, ze gingen allemaal niet zelf voluit om de onfortuinlijke Froome op achterstand te rijden, maar lieten hun knechten het werk doen.