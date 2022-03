Schaatsster Jutta Leerdam pakt de wereldtitel die ze wel moest pakken

Jutta Leerdam en coach Rutger Tijssen vieren de wereldtitel. Beeld ANP

Het zat niet tegen voor Jutta Leerdam in Hamar. Ze was al de grote favoriete vooraf en nog steeds na de eerste dag op de WK sprint. Haar concurrente Femke Kok gaf nog even een laatste zetje richting de wereldtitel. Na de valse start en tegenvallende tijd van Kok op de tweede 500 meter van vrijdag kon het eigenlijk niet meer misgaan voor Leerdam.

‘Rustig blijven’, riep Koks coach Michel Mulder nog vanaf het middenterrein. De Friezin leek uiterlijk ook nog wel kalm, maar de valse start en het lange doorschaatsen daarna hielpen niet. Ze kwam tot 37,93 en was daarmee 0,15 langzamer dan op de eerste dag.

Leerdam hoefde daardoor op de afsluitende 1.000 meter nog maar 0,22 goed te maken. Met 1.14, 96 reed ze iets langzamer dan op de eerste dag, maar ze wist al wel dat het goed zat. ‘Ik wilde eigenlijk betere ritten rijden’, zei ze na afloop. ‘Maar uiteindelijk hoeft het niet perfect te zijn, als je maar wint.’

Plukjes toeschouwers

Lachend groette ze al de plukjes Nederlandse toeschouwers in het nog behoorlijke lege Vikingskipet. Voor de WK allround is het ijsstadion zaterdag en zondag uitverkocht, maar voor de WK sprint was niet heel veel belangstelling. Koks 1.15,33 bleek inderdaad te weinig om Leerdam in te halen, maar was genoeg voor de tweede plek in het klassement. De Oostenrijkse Herzog pakte het brons.

Leerdam zag Koks valse start niet als een voordeel, omdat ze in de rit erna moest. ‘Het haalde mij ook uit mijn ritme’. Maar meevallers had ze sowieso wel genoeg op dit WK. Zonder de Japansen Miho Takagi en Nao Kodaira, de Russinnen Olga Fatkoelina en Angelina Golikova en de Amerikaansen Erin Jackson en Britanny Bowe was het deelnemersveld behoorlijk uitgedund.

Leerdam zelf zei dat haar dat weinig uitmaakt. Het ging toch om de wereldtitel, die ze nog niet had. Bovendien was ze ervan overtuigd dat ze sowieso wel de sterkste zou zijn.

Aan zelfvertrouwen ontbreekt het bij haar zelden. Een tikje optimistisch was het in dit geval wel. Vooral aan Takagi zou ze een zware dobber hebben gehad. De Japanse was in Beijing zowel op de 500 als de 1.000 meter sneller, maar koos ervoor in Hamar de WK allround te rijden.

Jonger dan concurrentie

Maar Leerdam had zeker grote kans gemaakt. De afgelopen jaren pakte ze op de WK afstanden al goud en zilver op de 1.000 meter, in Beijing was er zilver op die afstand. En ze is pas 23, jaren jonger dan alle vrouwen die er nu niet bij waren. Dus ook de komende jaren ziet het er voor haar goed uit.

Grootste vraag is op welke afstanden ze zich gaat richten. Ze heeft ook ambities op de 1.500 meter, maar dat zou ten koste kunnen gaan van de 500 meter en dat is nu al niet haar beste afstand.

In Hamar moest ze Femke Kok op de 500 meter twee keer voor laten gaan. Kok had een moeizaam jaar, ook door privésores en de toegenomen druk, maar liet bij vlagen zien hoeveel talent ze heeft. In december dook ze in Salt Lake City als eerste Nederlandse onder de 37 seconden (36,96).

Op de 1.000 meter is ze minder sterk, op die afstand wist ze zich ook niet te kwalificeren voor de Spelen. Zij zou zich kunnen specialiseren op de kortste afstand, op de 500 meter is ze nog nooit Nederlands kampioen geworden. En ze is 21, nog twee jaar jonger dan Leerdam.

‘Er zit nog veel meer in', voorspelt kampioene Leerdam. ‘Nu ik deze heb, wil ik nog olympisch goud en een wereldrecord. En dan nog heel veel meer.’