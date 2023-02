Schaatsster Irene Schouten is doodop: ‘Ik heb twee jaar lang ‘aan’ gestaan. Dat kan niet, merk ik nu’

Irene Schouten in de achtervolging op Sanne in 't Hof. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Irene Schouten is meestal fel als ze verliest. Als ze wint, is ze uitbundig. Maar bij de NK afstanden in Heerenveen ontbreken die scherpe emoties. De drievoudig olympisch kampioen van Beijing spreekt zacht, oogt mat. En zo voelt ze zich ook. Alles kost moeite.

Twee titels scoort ze op zondag. Met 6.50,36 wint ze de 5.000 meter voor Sanne in ’t Hof (6.51,79). Niet veel later soleert ze naar de zege op de massastart. Die twee gouden medailles voegt ze bij het brons van de de 3 kilometer van zaterdag. Op papier is dat niet eens zo’n slechte score, al steekt het mager af tegen de overmacht van Schouten op de Spelen in Beijing.

Somberheid

Bij Schouten zelf overheerst somberheid. Ze is zichzelf niet. Ze genoot altijd van hard trainen en hard schaatsen. Nu is ze futloos, al wijzen tests uit dat ze fysiek in orde is. ‘Elke keer als ik naar de ijsbaan ga, heb ik de hoop dat ik weer lekker zal schaatsen. Elke keer is het weer een teleurstelling.’

Coach Jillert Anema had haar in het voorjaar al gewaarschuwd voor de terugval die veel olympisch kampioenen in de winter na hun goud plak ervaren. De druk, de roem, de randzaken; dat gaat wringen. ‘Jillert zei dat dit het moeilijkste seizoen uit mijn carrière zou worden’, zegt Schouten, nadat ze voor de negende keer als nationaal massastartkampioen is gehuldigd. ‘Hij heeft helaas gelijk gekregen.’

Na de 3.000 meter, waarop ze zich met de derde plaats achter Antoinette Rijpma-de Jong en Joy Beune ternauwernood voor de WK afstanden heeft geplaatst, vertelt ze in tranen op televisie dat ze mentaal uitgeput is. Dit had ze tot dat moment alleen aan haar trainers en naasten verteld. Zelfs haar ploeggenoten wisten het niet.

Na die ontboezeming kreeg ze steunbetuigingen van andere olympisch kampioenen. Gianni Romme (5- en 10-kilometergoud in 1998) appte haar dat hij precies hetzelfde had gevoeld. Zijn opvolger in 2002, Jochem Uytdehaage, maakte hetzelfde mee en schreef dat ze op zichzelf moest letten.

Niet iedereen zakt na olympisch succes in een dip. Gevraagd of zo’n terugval onvermijdelijk is, reageert Kjeld Nuis ferm. ‘Bullshit.’ Hij werd in 2018 olympisch kampioen op de 1.000 en 1.500 meter. In de winter erna reed hij op beide afstanden een wereldrecord. Het kan dus wel, wil hij maar zeggen, als olympisch kampioen blijven presteren.

Ander karakter

Michel Mulder, die in 2014 als eerste Nederlander olympisch goud op de 500 meter veroverde, snapt dat Nuis het anders ziet. Die heeft een ander karakter dan Schouten. Mulder maakte hem twee jaar als trainer mee bij Reggeborgh, op weg naar zijn olympische 1.500-metertitel in Beijing. ‘Kjeld doet altijd veel naast het schaatsen. Hij vindt dat prachtig. Hij heeft er energie voor, haalt er energie uit.’

Zelf vond Mulder dat lastig. Hij herkent de worsteling van Schouten. ‘Ik weet hoe het is dat je door druk van buiten sneller gaat lopen dan je kunt.’ Een olympische titel maakt een wereld van verschil. ‘Ik was twee keer wereldkampioen geworden, maar voor mijn gevoel kende daarna niemand me. Na het olympisch goud kon ik niet eens meer normaal naar de supermarkt.’

Dat is nu ook het leven van Schouten. Iedereen wil wat van haar: een handtekening, een interview, een selfie. ‘Ik kom uit een gezin waar ‘nee’ geen antwoord is’, zegt ze. Op het tulpenbedrijf van de familie zijn ze gewend om te kijken hoe iets wél kan. Dus als ze veel afspraken had, ging Schouten om 6 uur ’s ochtends trainen, en ’s avonds opnieuw. ‘Zo heb ik twee jaar lang ‘aan’ gestaan. Dat kan niet, merk ik nu.’

Het is niet makkelijk om verzoeken af te slaan, weet Mulder. ‘Er zitten heel veel leuke dingen bij. En je verdient er vaak ook nog wat mee.’ Hij kijkt met bewondering naar iemand als Nuis, maar ook naar Sven Kramer en Ireen Wüst. Zij lieten zich in na-olympische jaren niet overrompelen. ‘Zij kunnen heel goed ‘nee’ zeggen.’

Strenger zijn

Wüst en Kramer wisten sowieso al vroeg hoe ze zichzelf met een management moesten afschermen. Zelf ontbrak het daaraan bij Mulder. ‘Ik had misschien een strenger iemand erbij kunnen gebruiken.’

Bij Schouten trapten haar trainers eind december op de rem. Na een goede start van het seizoen met vijf wereldbekerzeges was ze slechter gaan rijden. Ook naast het ijs bleek dat ze niet lekker in haar vel zat. Ze was vermoeid, sneller chagrijnig.

De ingreep was ferm: geen wedstrijden meer. Ze meldde zich af voor het NK allround. Ook hielden ze interviews of andere zaken af. Dat is noodzakelijk, denkt Mulder. ‘Het is belangrijk dat het management nu een lijn trekt. Dat gaat haar verder brengen.’

Nog steeds stelt Anema in Schoutens trainingsprogramma duidelijke grenzen. Normaal zou ze daags na een NK gewoon weer trainen. Nu heeft ze een rustdag. ‘Ik ben heel ver gekomen met keihard trainen. En ik weet dat dat nu juist niet nodig is, maar ik vind dat wel lastig.’

Een burn-out is het niet, benadrukt Schouten, die nog vier weken heeft om uitgerust aan de start van de WK te verschijnen. ‘Ik denk dat je bij een burn-out niets meer kan doen. Dan word je in ieder geval geen Nederlands kampioen.’

Geen burn-out dus, maar het is wel opletten geblazen. Want zelfs Kjeld Nuis heeft een waarschuwing voor Schouten. ‘Zo makkelijk als het was, wordt het nooit meer.’