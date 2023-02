Schaatsster Groenewoud grijpt haar kans en stapt met twee zeges uit de schaduw

Marijke Groenewoud leidt de dans bij de massastart. Beeld Getty

Ondanks acht wereldbekermedailles deze winter haalde Groenewoud nog nooit goud. Maar zaterdag pakte ze met 1.56,67 de zege op de 1.500 meter. Ze versloeg de Noorse oud-wereldkampioen Ragne Wiklund (1.57,83) en Miho Takagi (1.58,02), de Japanse die in Beijing zilver veroverde. Op zondag won ze na zestien ronden in de eindsprint de massastart.

‘Niet iedereen is hier. Dat is wel een dingetje’, reageerde Groenewoud nuchter bij de NOS na haar 1.500-meteroverwinning. Een kleine maand voor de WK afstanden verkiest een aantal schaatsers een trainingsblok boven de wereldbeker. Nationaal kampioene Antoinette de Jong en Jutta Leerdam, die op de NK derde werd, sloegen over. Groenewoud zal er volgende week, als er weer in Tomaszow Mazowiecki wordt gereden, niet zijn.

Kort van stof

De 24-jarige uit het Friese Hallum is niet breedsprakig. ‘Ik ben nooit zo van de hele verhalen’, liet ze zich eerder deze winter in het Fries ontvallen. Na haar zeges in Polen blijkt dat opnieuw. Wat van haar televisie-interview na de 1.500 meter beklijft, is dat ze er van tevoren veel zin in had en blij was met het resultaat. En haar vaststelling dat ze op de WK meer concurrentie mag verwachten.

Irene Schouten vertelde tijdens de nationale afstandskampioenschappen doodop te zijn. Niet lichamelijk, maar mentaal. De drukte, horend bij de status van een drievoudig olympisch kampioen, is haar zwaar gevallen. Om op de WK toch nog om de titels mee te kunnen doen, achtten zij en haar coach Jillert Anema deelname aan de twee Poolse wereldbekerweekends onverstandig.

Groenewoud weet hoe ze dat gat moet vullen. Dat deed ze op de WK in 2021 tijdens de massastart al. Daar was Schouten wel, maar raakte in de slotronde ingesloten terwijl Groenewoud het tempo aan kop opschroefde. Dat kan ze als geen ander. Als het op de een of andere manier misloopt, zoals op die WK, dan is Groenewoud sterk genoeg om plan B tot een succes te maken. Zij werd wereldkampioen.

Gretig visten de verslaggevers na die wereldtitel naar onmin tussen beide vrouwen, wrevel tussen kopvrouw en knecht. Schouten noch Groenewoud gaf daar blijk van. Ze weten van de marathon, waar ze beiden massasprints winnen maar zevenvoudig nationaal kampioen Schouten een streepje voor heeft, dat de helper altijd achtervang is voor de favoriet.

Groenewoud weet dat ze van Schouten kan leren en wil op termijn zelf ook naar olympisch goud. Hoe die route kan lopen, zag ze van dichtbij. Ruim vier jaar al rijdt ze mee in het zog van Schouten. Ze zag hoe zij zich voorbereidde op de Spelen van Beijing. Groenewoud was daar zelf ook. Ze werd vijfde op de 1.500 meter en maakte deel uit van de bronzen achtervolgingsploeg. Op de massastart, waar ze Schouten bijstond, kwam ze ten val.

Multitalenten

Er zijn meer overeenkomsten tussen de twee. Beiden zijn meervoudig nationaal kampioen op skeelers, zegevierden in de marathon en kunnen goed uit de voeten op de langebaan. Multitalenten, dus. Groenewoud bekwaamde zich zelfs nog in één extra schaatsdiscipline. Als kind reed ze shorttrackwedstrijden.

Maar er is ook een belangrijk verschil. Schouten is een uitgesproken stayer. Als enige vrouw heeft ze op de 5 kilometer een aflopend schema in de benen. Hoe langer de race, hoe groter haar voorsprong, zo lijkt het. Groenewoud is niet van nature een stayer. Ze zag zichzelf tot een paar jaar geleden zelfs als sprinter. Pas afgelopen december reed ze haar eerste 5 kilometer, op de NK allround. De tweede volgde een paar weken later op de EK allround, waar Groenewoud derde in het klassement werd.

Een sprinter is ze niet, zoveel is duidelijk. De lange afstanden liggen haar beter, al gaat het ook nog wel eens verkeerd. Tijdens de NK afstanden greep ze naast de WK-tickets op de 3 en 5 kilometer. Op de 3.000 meter in Polen moest ze vrijdagavond Wiklund en Martina Sablikova voor zich dulden. Ze kwam in de slotronden tekort.

Het best manifesteert ze zich op de afstand die tussen de sprint en lange afstanden ligt. En dat gaat haar beter af dan Schouten, die al jaren aast op goede 1.500-metertijden, maar zichzelf daarin meestal teleurstelt. Ligt daar dan de ruimte voor Groenewoud om haar eigen olympisch goud na te streven? Misschien wel, maar diep in haar hart is er één onderdeel dat haar het meeste aanspreekt, vertelde ze eind december. Juist die discipline die Schouten ook zo goed beheerst. ‘De massastart vind ik toch wel het leukste. Het spelletje.’