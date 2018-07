Schaatsland Nederland gaat op WK inlineskaten op in de massa

Nederland is gewend aan schaatsmedailles. En wat in die sport normaal is, zou toch ook in het verwante inlineskaten moeten kunnen. Mooi niet, zo bleek ruim een week tijdens het WK in Heerde. Aan het einde stond Nederland met lege handen.

Als de Belg Bart Swings zondagmiddag in de eerste kilometers van de marathon op het WK skeeleren in Arnhem demarreert, reageert Crispijn Ariëns meteen. ‘Als Swings gaat, moet je mee’, verklaart hij na de koers zijn vroege uitval. Het is duidelijk dat de Nederlandse ploeg serieus jacht maakt op een WK-medaille. Het is de laatste kans die ze hebben.

De 42.195 meter in Arnhem vormen het sluitstuk van een ruime week van WK-wedstrijden. De schaatsdiscipline op wieltjes kent een veelvoud aan onderdelen waarin driftig leentjebuur is gespeeld bij sporten als baanwielrennen en shorttrack. Op de skeelerbaan in Heerde en op het wegparcours in Arnhem hadden de Nederlanders in totaal twintig keer een kans op medailles. Tien onderdelen bij de mannen en tien bij de vrouwen, maar geen enkele keer beklom een skater in oranje het podium.

De marathon

De grootste kans op succes bood de marathon. Het is van oudsher het beste onderdeel van de Nederlanders. Het lijkt op de schaatsmarathons die de meeste van de skeeleraars ’s winters rijden.

De plaagstoot van Ariëns (29) en Swings (27) reikt niet ver. Na anderhalve ronde worden ze opgeslokt door het peloton. Er zijn meer ontsnappingen voordat, na zo’n 30 kilometer, een tiental rijders de ruimte krijgt van het door de Nederlanders uitgedunde peloton. Die kopgroep wordt niet meer teruggepakt. Ingmar Berga (33), de Europees kampioen marathon van 2010, sluipt namens Nederland mee. Hij heeft de laatste strohalm op Nederlands eremetaal binnen handbereik, nadat een uur eerder de Nederlandse vrouwen met Bianca Roosenboom niet verder dan de zesde plek zijn gekomen.

Berga begint goed geplaatst aan de eindsprint, maar komt tekort. De Duitser Felix Rijhnen (27) wint, Berga wordt vijfde. ‘Ik had geen topdag’, stelt hij nog nahijgend vast. ‘Normaal, als ik goed ben, moet ik demarreren, maar daar had ik de benen meer voor.’

Het Nederlandse team rijdt in de voorhoede van het peloton. Foto Jiri Buller

De ploeg heeft gegokt op Berga, maar verloren. Ariëns, die de vlucht van zijn landgenoot beschermde vanuit het peloton, tilt niet te zwaar aan het verlies. Hoe goed je een koers ook aanpakt, winnen is nooit een sinecure. Dat blijkt uit ook de statistieken. Hoewel Nederland al jaren als topland op de skeelermarathon geldt, werd er slechts twee keer een Nederlander wereldkampioen: Erik Hulzebosch in 1992 en Ariëns in 2013. ‘Het zijn 160 gasten met een plaat voor hun kop die volle bak gaan rijden. Dat is niet gemakkelijk te controleren. Het is maar een uurtje koers. Dat is gauw voorbij’, vat Ariëns het samen.

Realistisch teleurgesteld

Ook bondscoach Frank Fiers is niet ontevreden. ‘Dit is wel een WK, hè. We zaten in elke kopgroep en hebben geen enkele keer achter de feiten aangereden. Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar realistisch teleurgesteld. Je weet van tevoren dat je kans hebt om te winnen, maar het moet nog wel gebeuren.’

Dat was de rode draad op dit thuis-WK: de kansen waren er, maar werden niet benut. Michel Mulder was er donderdagavond nog het dichtste bij op de ‘one lap’, een sprint van een kleine 350 meter op het wegparcours. De tweevoudig wereldkampioen op de inmiddels afgeschafte 500 meter werd op het sprintonderdeel vierde. Fiers: ’Zo is het inlineskaten. Het is een spel van duizendsten en voor hetzelfde geld win je wel een of twee medailles. De kenners zien dat wel in, maar de buitenwereld?’

Die buitenwereld - lees: het Nederlandse publiek - is verwend met schaatsmedailles. Daar grossieren ‘wij’ in successen. De uitslagen op het WK bewijzen dat die dominantie van het schaatsen een vloek en zegen ineen is voor de skeelersport. De beste resultaten kwamen op naam van de mannen en vrouwen die ’s winters op het ijs staan en die hun salaris bij een langebaan- of marathonploeg verdienen.

Sport en werk

Zij hebben het voordeel dat ze als schaatsprofs het hele jaar geconcentreerd en gedegen kunnen trainen. Met skeeleren valt in Nederland geen brood te verdienen en moet de aandacht worden verdeeld tussen sport en werk. Het nadeel is dat de schaatsers lang niet zoveel op wieltjes staan als hun concurrenten. Pas als de winter voorbij is, binden ze de skates weer onder.

Fiers neemt het zijn rijders niet kwalijk. ‘Ik ben vooral blij dat een aantal van de schaatsers nog wel de tijd neemt voor het skeeleren, al zou het mooi zijn als ze er een paar maanden meer in zouden investeren. Ze nemen het op tegen Colombianen die elf maanden per jaar op skeelers staan.’

Het plaatst de prestaties van zijn ploeg in perspectief, vindt Fiers. Ondanks het tekort aan uren op wieltjes deden zijn rijders mee in de wereldtop. Een wereldtop, benadrukt de Belg in Nederlandse dienst, die bij het skeeleren breder is dan op de schaats. ‘Je kan bij ons niet zeggen: Sven Kramer of Jorrit Bergsma gaat winnen. Er zijn er zoveel die een kans maken. Dat geeft de waarde van een medaille op dit WK aan.’