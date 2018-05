Schaatskampioen Nuis verlengt, met enige vertraging, toch zijn contract bij de ploeg-Orie

Volgens Nuis (28) blijkt uit zijn nieuwe contract waardering voor zijn bijzondere prestaties. In 2017 won hij wereldtitels op de 1.000 en 1.500 meter, in Pyeongchang veroverde hij olympisch goud op beide afstanden. Hij was d enige schaatser die solo meer dan een gouden medaille pakkte. Nuis sloeg een eerder aanbod af, omdat zijn salaris achterbleef bij zijn verwachtingen. 'Ik word nu beloond naar prestaties en exposure van de afgelopen jaren', zei hij tegen de NOS. 'Ik heb een nieuw aanbod gehad en daar ben ik superblij mee. Alle neuzen staan dezelfde kant op.'



Nuis is de elfde schaatser die heeft getekend bij de ploeg van Orie. Er is enkel nog plaats voor een stagiair, meldde Lotto-Jumbo vrijdag in een persbericht. Dat betekent dat er geen ruimte in de ploeg is voor getalenteerde sprinters als Kai Verbij, de wereldkampioen sprint van 2017, en Daidai Ntab. Er is de afgelopen weken volop gespeculeerd over hun overgang naar Orie. Het is onduidelijk of hun oude sponsor Plantina doorgaat. Ook andere topschaatsers zitten nog zonder contract. Ireen Wüst en Jorien ter Mors verkeren in onzekerheid over hun toekomst.



Nuis toonde zich opgelucht dat er voor hem een einde is gekomen aan een onzekere periode. Er was andere belangstelling uit het bedrijfsleven, zei hij vrijdag, maar concreet werd het nooit. 'Ik heb zeker om me heen gekeken, maar het is in deze tijd gewoon lastig. Ik wil door. Ik heb superjaren gehad bij dit team. Als sporter gaat het, als ik heel eerlijk ben, om ook trots natuurlijk. Je wil gewoon winnen en partijen achter je hebben die met jou door willen. Dat is gelukt.'