Schaatsers slaan dubbelslag op teamsprint bij WK afstanden

Van links naar rechts: Janine Smit, Jutta Leerdam en Letitia de Jong tijdens de teamsprint op het WK afstanden in Inzell Beeld EPA

Het ploegenonderdeel stond donderdag voor het eerst op het programma van een wereldkampioenschap. De discipline is geleend van de wielerbaan en volgt hetzelfde principe: drie rijders starten en na iedere ronde moet degene op kop de wedstrijdbaan verlaten. Zo worden in totaal drie rondes afgelegd en is het de slotrijder die in zijn eentje finisht. Net als bij de langere ploegenachtervolging rijden de schaatsers enkel binnenbochten.

Omdat bondscoach Jan Coopmans pas op 1 januari door de KNSB was aangesteld, hadden de ploegen weinig tijd gehad om te trainen. En de weinige trainingen die waren gedaan, gingen niet altijd vlekkeloos. Nuis was bij een van de tests door startrijder Mulder direct op achterstand gereden, waarna nog aan de startopstelling moest worden gesleuteld. Bij de generale repetitie van de vrouwen op woensdagmorgen was De Jong bij de start tot twee keer toe onderuitgegaan. ‘Dat zat zeker nog in mijn hoofd toen we naar de start reden’, gaf ze toe.

Er was op het ijs van de Max Aicher Arena van Inzell niets van die onzekerheid te zien. Smit startte voortvarend en de lange Leerdam sloot, nadat ze aanvankelijk een klein gaatje had gelaten, soepel met De Jong in haar zog aan. Na een sterke tweede ronde van Leerdam maakte De Vries het af in een nieuw nationaal record: 1.26,28. Ze waren bijna een seconde sneller dan het Canadese team (1.27,21) en de Russische sprintsters (1.27,26).

Opwinding

Nuis kon na de wereldtitel zijn geluk niet op. De topfavoriet op de 1.000 en 1.500 meter stond heen en weer te wippen van opwinding. Hij had ervan genoten dat het plan dat hij met Verbij, op individuele afstanden altijd een geduchte concurrent, en Mulder gemaakt had precies goed had uitgepakt.

‘Zij hebben echt topwerk geleverd en me in een zetel afgezet.’ Nuis rondde de race af in 1.19,05. Het gat van bijna een seconde met Zuid-Korea (1.20,00) werd vrijwel volledig in de door hem gereden slotronde geslagen. Derde werden de Russen in 1.20,10.

De kersverse wereldkampioenen waren vol lof over het nieuwe onderdeel, dat nog niet op het programma van de Winterspelen staat. Nuis: ‘Ik vind het echt heel vet. Vanaf de eerste pas is het spektakel.’ Ook De Jong geniet van de teamsprint. ‘Ik hoop dat het olympisch wordt.’