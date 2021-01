Schaatsers Roest en Krol: niet eens in topvorm, toch al topfavoriet voor de WK afstanden

Patrick Roest (5km) en Thomas Krol (1.500 meter) kunnen er niet omheen: zij starten binnenkort bij de WK afstanden in Thialf als topfavorieten. Dat maakten de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Heerenveen wel duidelijk.

Patrick Roest ziet op het middenterrein hoe in de eerste rit op de 5 kilometer de Zweed Nils van der Poel naar 6.08,39 zwiert. Het is de derde tijd ooit in Thialf gereden. Roest: ‘Zo’n tijd rijd je niet zomaar. Dan weet je dat het een pittige rit wordt.’

Twijfelen of hij aan de tijd kan komen, doet Roest niet. Een week eerder heeft hij het baanrecord aangescherpt tot 6.05,14. En ook nu rijdt hij nauwelijks langzamer naar de zege in 6.05,95. En dat terwijl hij zich lang niet zo goed voelt als tijdens zijn baanrecordrace. Hij heeft in de dagen tussen beide wereldbekers hard doorgetraind. ‘Dat ik zo dicht op de WK dit kan laten zien, met vermoeidheid in de benen, dat geeft zelfvertrouwen.’

Met vergelijkbaar zware benen rijdt Thomas Krol zaterdag naar zijn tweede wereldbekerzege van dit korte coronaseizoen op de 1.500 meter. Hij kwam tot 1.43,42 en versloeg zo regerend olympisch- en wereldkampioen Kjeld Nuis (1.44,22) en Roest (1.44,75). Ook hij was net wat trager dan bij zijn overwinning van een week eerder, toen hij tot 1.43,24 kwam. ‘Toch ben ik tevredener dan vorige week.’

Topfavorieten

Na hun zeges in beide wereldbekers gaan ploeggenoten Krol en Roest zijn topfavorieten voor de WK afstanden, die over anderhalve week in Thialf worden verreden. ‘Dat is niet iets waar ik voor wegloop’, zegt Krol. ‘Maar achterover leunen kan ook niet. Denken dat ik het al binnen heb, is levensgevaarlijk.’

Beide mannen hebben de statistieken aan hun zijde. Roest verloor voor het laatst een wereldbekerwedstrijd over 5 kilometer in december 2018. Sindsdien won hij alle wereldbekermanches waar hij aan de start verscheen, inmiddels zeven in totaal. En ook zijn tijden zijn indrukwekkend. In Thialf reed hij al acht keer onder de 6.10. Dat lukte Sven Kramer, jarenlang de onbetwiste 5-kilometerkampioen, slechts eenmaal.

Ondanks al zijn overwinningen in de wereldbeker werd de 28-jarige Roest nog nooit wereldkampioen op zijn lievelingsafstand. Ook niet op de 1.500 of 10 kilometer overigens, afstanden die hem ook goed liggen. ‘De afgelopen twee WK’s zat ik ook in de favorietenrol en toen lukte het steeds niet. Dat zit in mijn achterhoofd. Ik wil dat het dit jaar wel lukt.’

Stabielste man op 1.500 meter

Krol heeft zich ontpopt tot de stabielste man op de 1.500 meter. Niemand reed in Thialf zo vaak onder de 1.44 in Thialf als hij. Hij deed dat zeven keer, waarvan driemaal deze winter. En Roest was de enige die hem deze winter, tijdens het kwalificatietoernooi eind december, op de schaatsmijl versloeg.

Ook op de 1.000 meter had de 28-jarige Krol dit schaatsseizoen een indrukwekkend lijstje overwinningen. Tot afgelopen weekend had hij slechts eenmaal verloren, van Hein Otterspeer op de NK sprint. Zondag zorgde Kai Verbij voor de tweede nederlaag. Hij was in 1.07,35 de snelste, Krol werd met 1.07,58 tweede.

Anders dan Roest weet Krol al hoe het is om afstandswereldkampioen te worden. Hij won de 1.500 meter op de WK van 2019 in Inzell. Vorig jaar bleef hij steken op zilver en een diskwalificatie op de kilometer. Hij reed de bronzen tijd, maar omdat hij bij het uitkomen van de bocht zijn tegenstander hinderde, werd hij uit de uitslag geschrapt. Dit jaar wil hij dat rechtzetten.

Pijn in de liezen

Net als Roest is Krol vermoeid van de wedstrijden in januari die gecombineerd werden met stevige trainingen. ‘Ik ben best naar de kloten’, vertelt hij. ‘Ik liep nog de helft van de week te hoesten na 1.500 meter van vorige week. Mijn liezen deden ook pijn. Toen ik dat eindelijk weer op orde had, moest ik alweer naar de volgende wedstrijden toewerken. Dat is mentaal ook zwaar.’

Van te vroeg pieken kan geen sprake zijn, redeneren ze. Ze voelen zich immers nog helemaal niet in topvorm. Dat merken ze niet alleen op de ijsbaan, maar al ’s ochtends bij het opstaan. ‘Je hebt moeite om op gang te komen’, zegt Roest. ‘Als je topvorm hebt, gaat alles makkelijk.’

De komende anderhalve week draait om uitrusten. Dat betekent niet lui in bed liggen, maar kalme trainingen op de fiets en op het ijs. Daarmee moet het gevoel van souplesse, dat dit weekend ontbrak, terugkeren. Roest: ‘Nu rijd ik niet over het ijs met een ontspannen slag. Dat kan beter.’

Dat denkt Krol ook. ‘Ik verwacht dat op de WK alles op zijn plek zal vallen.’ Het verlies op de 1.000 meter van zondag doet hem daaraan niet twijfelen. De zware benen van dit weekend zijn ingecalculeerd, zelfs nodig voor een goed resultaat straks. Zo heeft coach Jac Orie het uitgedokterd. Krol: ‘Ik weet één ding zeker: als ik doe wat hij me zegt, ben ik goed op de momenten dat het moet.’