Schaatsers laten zich in Calgary wat lacherig op het coronavirus testen

De temperatuur van een bezoeker wordt gecheckt in verband met het coronavirus. Beeld AP

Voor een kantoortje in de Olympic Oval in Calgary wacht woensdagmiddag een groepje schaatsers om naar binnen te gaan voor een gezondheidscheck. Die moet uitwijzen of ze symptomen hebben van het coronavirus. Ook hun begeleiders moeten de test ondergaan.

Vrijdag en zaterdag wordt in Calgary een wereldbekerwedstrijd verreden. De internationale schaatsunie ISU wil elk risico op een uitbraak van het virus uitsluiten. ‘Het helpt ons om de trainings- en wedstrijdaccomodatie voor iedereen veilig te houden’, stelt de federatie in een verklaring.

De test bestaat uit het meten van de temperatuur en het invullen van een vragenlijst. Dat laatste is vooral bedoeld om uit te sluiten dat sporters de laatste tijd in de Chinese provincie Hubei zijn geweest, de brandhaard van de epidemie. Wie boven de 38 graden meet, zal een extra onderzoek van het hoofd van de medische afdeling van de ISU ondergaan. Maar de arts blijft werkloos, deze woensdag; geen van de schaatsers heeft griepverschijnselen.

De sfeer onder de schaatsers is een tikkeltje lacherig. Yvonne van Gennip, teambegeleider, heeft ’s ochtends de test al ondergaan. ’35,7’ meldt ze . ‘Het lijkt me een een beetje laag. Geen idee hoe betrouwbaar de apparatuur is.’ Arie Koops, technisch directeur van de Chinese bond, meette zelfs een ‘33’er’. ‘Ik lijk wel onderkoeld. In elk geval behoor ik niet tot de risicogroep, dat is het goede nieuws.’

Yvonne van Gennip deelde deze foto op haar Twitter account. Beeld Twitter

Is de medische check schijnveiligheid of een kwestie van gezond verstand? Thomas Krol denkt er wachtend in de rij het zijne van. De Olympic Oval ligt op het universiteitscomplex van Calgary, legt hij uit. ‘Allerlei nationaliteiten lopen er door elkaar. Het lijkt me dat je daar meer risico loopt. De check lijkt vooral bedoeld als een statement.’

Die mening is ook Douwe de Vries (’36.0, niets aan de hand’) toegedaan. ‘Uiteindelijk is het niet veel anders dan een griepvirus. De mensen die er aan doodgaan zijn vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen. Ik zie het meer als een formaliteit.’

De WHO, de wereldgezondheidsorganisatie, bestempelde het coronavirus vorige week tot een internationale noodsituatie. Mirjam Steunebrink, bondsarts van de Nederlandse schaatsbond KNSB, noemt de gezondheidscheck daarom ‘heel terecht’, ook al zijn er in heel Canada tot nu toe slechts vijf besmette gevallen bekend. ‘Iedereen heeft een mening over het virus, maar uiteindelijk gaat het om de richtlijn van de WHO. Het is verstandig dat de ISU zich daaraan conformeert.’

Sporters zijn volgens haar wel degelijk extra vatbaar voor het virus. ‘Ze hebben vaak minder weerstand door de vele inspanningen. Bovendien zijn het mensen die veel reizen. Ze komen geregeld in aanraking met sporters uit andere landen. Dan loop je meer risico dan wanneer je dagelijks op kantoor zit en naar huis rijdt.’

In Calgary doen ook diverse Chinese schaatsers mee. Ze rijden deze ochtend rustig hun trainingsrondjes op de baan. Geen van hen komt uit Hubei, benadrukt de Nederlandse directeur Koops langs de kant. De selectie verbleef de afgelopen weken op ‘het Papendal van Beijing’, aan de noordkant van de stad. ‘We leefden dus al in een soort van quarantaine, afgesloten weg van de buitenwereld. We hebben geen risico’s genomen door in een drukke metro te gaan zitten of de straat op te gaan.’

Bovendien is elke Chinese schaatser de afgelopen periode dagelijks gemeten. Niemand had koortsverschijnselen. ‘Daardoor kunnen we ervan uitgaan dat iedereen in orde is.’ Wel moest Gerard Lenting, een krachttrainer uit Nederland, twee weken in quarantaine. Zijn visum was verlopen, waardoor hij een dagje naar Seoul moest. Koops: ‘Bij terugkeer moest hij op zijn kamer blijven. Het eten werd voor zijn deur gezet. Ze willen ervan overtuigd zijn dat er niemand het virus heeft.’

Bondsarts Steunebrink is, toevalligerwijs, juist in deze periode bezig om namens NOCNSF een hygiëneprotocol op te stellen voor de Olympische Spelen. Regelmatig handen wassen was altijd al van belang, zegt ze. ‘Dat is nu alleen maar toegenomen.’ Rond de Olympic Oval hangen overal pompjes met desinfecterende zeep.

Het is volgens haar niet uitgesloten dat schaatsers komende maandag, bij vertrek naar Salt Lake City, op de luchthaven mondkapjes zullen dragen. ‘Op zichzelf helpen die mondkapjes niet, maar je zit wel vaak ongemerkt met je handen aan dingen waar anderen ook aan hebben gezeten. Zo’n kapje zorgt ervoor dat je vingers niet in aanraking komen met je mond.’

Volgende week staat in Salt Lake City, Amerika, de WK afstanden, gepland. Amerika kondigde onlangs aan dat sommige buitenlanders die recentelijk in China zijn geweest het land niet meer in mogen. Die maatregel geldt niet voor de schaatsers, zegt Koops. ‘Wij zijn al ruim op tijd naar Calgary vertrokken. Simpelweg omdat we wilden wennen aan het rijden op hoogte. We doen volgende week gewoon mee.’