Schaatsers hebben komende winter amper wedstrijden om naar uit te kijken

Thomas Krol kan zijn wereldtitel sprint dit seizoen niet verdedigen. Er is deze schaatswinter geen WK sprint. Beeld Getty Images

‘Een grof schandaal’, zei Thomas Krol eerder over het magere seizoen waarin hij zijn wereldtitel sprint niet verdedigen kan. Er is dit jaar geen WK sprint, net zomin als een WK allround. Naast de wereldbekercyclus van zes wedstrijden, die vrijdag in Stavanger begint, omvat de kalender alleen een gecombineerd EK sprint/allround en een WK afstanden. Meer is er internationaal niet te beleven.

Ireen Wüst kan Krols onvrede wel begrijpen. De zesvoudig olympisch kampioene, die vorig jaar haar laatste slagen maakte, was een veelvraat. Drie winters (2007, 2008 en 2011) reed ze alle internationale kampioenschappen: EK en WK allround, WK sprint en WK afstanden. Een kale kalender als dit jaar vindt ze niks. ‘Ik zou dit heel lastig vinden.’

Een verrassing is het gebrek aan aansprekende wedstrijden niet. In 2018 zette internationale schaatsunie ISU een streep door de traditionele drie WK’s per seizoen. Zoveel mondiale titeltoernooien was verwarrend, was het idee. Eentje voldeed. In oneven jaren een treffen voor allrounders en sprinters, in even jaren voor afstandsspecialisten.

Zo is het al twee jaar, maar de ingrijpende betekenis viel eerder niet zo op. Afgelopen jaar zorgden de Winterspelen in Beijing voor een goedgevulde schaatswinter. Het jaar ervoor was het vanwege covid al een hele een meevaller dat er vier internationale wedstrijden in Thialf georganiseerd werden.

Vakantie in februari

In elk van beide voorgaande seizoen was olympische wintermaand februari het hoogtepunt van het seizoen. Nu niet. Februari is zo goed als leeg, een wak. De apotheose van de winter is het eerste weekend van maart, met de WK afstanden in Thialf. Te laat voor een wintersport, meent Wüst. Het is dan al bijna lente. ‘Voor veel sportfans is het wielrennen dan alweer begonnen.’

Daarbij is het uit trainingsoogpunt onpraktisch dat de kalender niet meer in pas loopt met de olympische winter met zijn zwaartepunt in februari. Het enige dat nu in die maand op het spel staat zijn de twee wereldbekerweekeinden in het Poolse Tomaszow Mazowiecki.

Douwe de Vries, voorzitter van de atletencommissie van de ISU, is ongelukkig met de seizoensopzet. ‘Het afsluiten met het grootste evenement snap ik wel, maar je zit wel met een gat. De trend die het schaatsen op gaat stemt me niet gerust’, zegt de oud-schaatser.

Het gebrek aan kampioenschappen stoort De Vries, maar de indeling van de wereldbeker evenzeer. Hij laakt de beslissing om na de wereldbekers in Stavanger en Heerenveen, volgende week, in Calgary (december) en Tomaszow Mazowiecki (februari) twee weekends achter elkaar op dezelfde ijsbaan te blijven.

De reden dat er tweemaal op dezelfde plek gereden wordt, is tweeledig. Reiskosten spelen mee. De ISU weet dat het voor de kleinere schaatslanden moeilijk is om geld vrij te maken voor de schaatsreizen. Zo zag Canada zich afgelopen jaren om budgettaire redenen gedwongen internationale wedstrijden over te slaan. Minder reizen is ook duurzamer volgens de ISU.

‘Softijs’

De Vries vindt het valide redenen, maar heeft toch zijn twijfels. ‘Hoe houd je het schaatsen dan aantrekkelijk voor publiek op de baan? Zelfs in Thialf komen de mensen geen twee weekends achter elkaar.’ De keuze voor de Poolse ijsbaan maakt het er zeker niet beter op, veel publieke belangstelling is daar toch al niet. Onder schaatsers is het evenmin een populaire baan. Het ijs is er traag. ‘Softijs’, noemt Wüst het.

De wereldbeker heeft dit jaar aan gewicht gewonnen omdat daar WK-tickets kunnen worden verdiend. Toch zullen er ongetwijfeld schaatsers zijn die op zijn minst één wereldbekermanche in Polen willen overslaan. Twee weken akkeren op het zware ijs is een slechte voorbereiding op de WK in het snelle Heerenveen, in maart.

‘Als je de wereldbeker zo nodig belangrijk wil maken, doe het dan niet op één plek, maar kies vette plekken uit waar schaatsers graag naartoe gaan’, zegt Wüst. Inzell bijvoorbeeld. Of, avontuurlijker, het buitenijs van Collalbo.

Namens de atletencommissie heeft De Vries afgelopen zomer zijn zorgen uitgesproken. ‘Sport leeft bij zichtbaarheid’, zegt hij. Het schrappen van toernooien en het omgooien van de kalender maakt het langebaanschaatsen alleen maar onzichtbaarder, denkt hij. ‘De trend stemt me niet gerust.’

Een lichtpuntje vindt De Vries dat de nieuwe voorzitter van de ISU, de Koreaan Kim Jae-youl, open staat voor nieuwe plannen. ‘Hij is iemand die wel wil veranderen en heeft ons om een toekomstvisie gevraagd.’

Wüst heeft wel een idee welke kant het op moet: rechtsomkeert. ‘Dit is een hele slechte zaak. Ik hoop dat ze na dit seizoen tot de conclusie komen dat het schrappen van de WK’s moet worden teruggedraaid. Dat het niet duurzaam is voor de populariteit van het schaatsen.’

In theorie kan het, weet De Vries. ‘Er zou mega gelobbyd moeten worden. Alle aangesloten landen moeten er dan van doordrongen zijn dat de sport op deze manier kleiner wordt.’ In de praktijk is de kans klein.