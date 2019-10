Schaatsers dromen nu al van records in Salt Lake

Kjeld Nuis tijdens de Wereldbeker schaatsen in Salt Lake City. Beeld EPA

De kwalificatie voor de wereldbeker geldt na de trainingskampen in Italië en Duitsland als een eerste meetmoment richting de grote toernooien, later in het seizoen. Voor de meeste schaatsers zal een startbewijs voor de wereldbeker geen probleem zijn. De eerste vijf op elke afstand gaan door.

Maar op sommige afstanden wordt het wel degelijk dringen geblazen. De 500 meter bij de mannen bijvoorbeeld. Met de broers Michel en Ronald Mulder, Kai Verbij, Kjeld Nuis, Hein Otterspeer, Dai Dai Ntab en Jan Smeekens – allemaal sprinters die onder de 35 seconden kunnen finishen – staan er zeven kandidaten voor vijf tickets aan de start. Verbij werd vorig jaar Europees kampioen, Nuis zette in Salt Lake City twee wereldrecords neer, op de 1.000 en 1.500 meter.

Sven Kramer

De 1.500 meter bij de mannen werd vorig jaar een Jumbo-Visma-feestje, met respectievelijk Patrick Roest, Kjeld Nuis, Douwe de Vries, Thomas Krol en Sven Kramer op plek 1 tot 5. Hoe Kramer er nu voor staat, is de grote vraag. Twee weken terug werd hij aangereden op de fiets in Inzell, waarbij hij zijn knie blesseerde. Een test tijdens een trainingswedstrijd, afgelopen weekend in Thialf, was naar eigen zeggen ‘niet slecht, en niet supergoed.’

Het wereldbekertoernooi start op 15 november in Minsk en gaat daarna naar Tomaszow Mazowiecki in Polen (22-24 november), Nur-Sultan, voorheen Astana (6-8 december), Nagano (13-15 december), Calgary (7-8 februari) om te eindigen met de finalewedstrijden in Heerenveen (7-8 maart). Het toernooi is vooral een opwarmertje voor de WK afstanden.

Niet voor niets schoot bij Sven Kramer, direct na zijn ongeluk, de vijf kilometer in Amerika door zijn hoofd. Op die afstand wil hij in februari zijn beste wedstrijd van het seizoen rijden. Eerder dit jaar werden er al zes wereldrecords gereden in de Utah Olympic Oval, dat op 1.400 meter ligt en daarom weinig luchtweerstand kent voor de schaatsers. ‘Wat je moet doen is wereldkampioen worden’, zei Wüst vorige week, ‘en als alle omstandigheden meezitten kan dat met een wereldrecord.’

Op ervaring en bluf werd Kramer vorig seizoen op het buitenijs van Collalbo Europees kampioen, maar hij ondervond ook dat zijn lichaam (rug) niet het eeuwige leven heeft. Bovendien diende Patrick Roest zich aan als troonopvolger – op liefst alle afstanden verbeterde hij zijn persoonlijk record en in Calgary werd hij wereldkampioen allround.

Ireen Wüst

Ook voor Ireen Wüst begint het seizoen met vraagtekens. Het overlijden van haar hartsvriendin Paulien van Deutekom liet diepe sporen na. Zowel geestelijk als lichamelijk is ze nog altijd niet terug op haar oude niveau, vertelde ze vorige week bij de teampresentatie van haar ploeg. Vorig seizoen was er voor haar maatstaven eentje zonder al te veel hoogtepunten. Haar beste prestatie was winst op de 1.500 meter op de WK afstanden in Inzell; een zege die ze opdroeg aan Van Deutekom.

Voor zowel Kramer als Wüst loopt min of meer hun contract af. Talentned, de werkgever van Wüst, gaf aan na volgend jaar te stopen als sponsor. Kramer tekende twee jaar terug een contract, waarbij hij na 2020 een functie zou kunnen krijgen in Team Oranje, een organisatie van Jumbo-Visma waaronder wieler- en schaatstak vallen. Maar zowel Kramer als Wüst willen voorlopig van geen wijken weten. Of zoals Kramer het vorige week omschreef: ‘Ik schaats omdat ik het nog steeds fantastisch vindt.’

Nieuwe namen

Het team van Jac Orie is sinds dit jaar gestart met een talententeam, maar die rijders zullen naar verwachting over twee jaar echt doorbreken. Wellicht dat Joy Beune zich dit jaar zich nestelt in de internationale top. De oud-juniorenwereldkampioen debuteerde vorig seizoen bij de senioren en geldt als een belofte voor de toekomst, net als de huidige wereldkampioen junioren Femke Kok. Michelle de Jong, het jongere zusje van Europees kampioen allround Antoinette, zette onlangs in Inzell de snelste Nederlandse seizoenstijd op de 500 meter op haar naam (38,11).

Met Koen Verweij en Jan Blokhuijsen – beiden bronzen medaillewinnaar op de Spelen van Pyeongchang – melden zich deze zomer twee oudgedienden terug aan het front. Beiden vierden afgelopen seizoen een sabbatical en moeten van ver komen. Het is niet waarschijnlijk dat zij komend weekend de blikvangers op het kwalificatietoernooi zullen zijn.