Schaatsers beginnen op NK afstanden aan gevecht om beperkt aantal olympische tickets

De Nederlandse ploeg bij de opening van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang in 2018. Toen nog met achttien schaatsers, in februari in Beijing met maximaal achttien. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Er worden medailles uitgereikt, nationale titels gewonnen, maar toch zal bij de NK afstanden iedereen met zijn hoofd ook al ergens anders zijn. De ogen zijn vol verwachting en vrees gericht op eind december, als bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) de tickets voor de Spelen van Beijing worden verdeeld. Wat is een nationale afstandstitel in dat licht waard?

Een blik op het verleden leert dat de uitslagen op de afstandskampioenschappen, lang niet alles zeggen over olympisch succes. De rijders die op de NK het podium bezetten, zijn wel vaak degenen die later tijdens het OKT ook een ticket voor de Spelen veroveren, maar een garantie voor olympisch succes is een nationale titel niet.

Bij de vorige Spelen in Pyeongchang waren er twee goudenmedaillewinnaars die eerder dat seizoen ook Nederlands kampioen geworden waren: Jorien ter Mors, op de 1.000 meter en Sven Kramer op de 5 kilometer. Maar het tegenovergestelde gebeurt ook: goud op de NK, maar geen ticket voor de Spelen. Rhian Ket, kampioen op de 1.500 meter eind 2009, was er in Vancouver in 2010 niet bij.

Ook Dai Dai N’tab is een van de NK-medaillewinnaars die faalden op het OKT. Eind 2017 werden twee valse starts op de 500 meter Nederlandse kampioen de sprinter fataal en miste hij als nationaal kampioen Pyeongchang.

Top-5-klassering

‘Het OKT en de Spelen zijn de twee momenten waar ik dit jaar heel goed wil zijn’, zegt hij nu. ‘Daar hebben we de hele zomer voor getraind. Maar het is wel lekker als je een aantal wedstrijden daarvoor al goed bent.’

Het belang van de NK afstanden zit hem voor de deelnemers vooral in het schaatsen van een top-5-klassering. Dat geeft toegang tot de wereldbekerwedstrijden in het Poolse Tomaszow Mazowiecki (12-14 november), het Noorse Stavanger (19-21 november), Salt Lake City (3-5 december) in de VS en het Canadese Calgary (10-12 december).

Tijdens die wedstrijden kunnen de Nederlandse schaatsers zien hoe hun buitenlandse concurrenten ervoor staan. Bovendien kunnen ze daar, via een ingewikkeld klassement waarin uitslagen en tijden meetellen, de toegangsbewijzen voor de Spelen in Beijing verdienen.

‘Uiteindelijk word je afgerekend op wat je in februari doet’, zegt sprinter N’tab. ‘Maar ik denk dat het NK ook wel belangrijk is. Je wil wel een beetje in je wedstrijdritme zitten met wereldbekers.’

Slecht op NK, goud bij Spelen

Noodzakelijk is het niet. Er zijn ook rijders die op de NK matig presteren en later via het OKT alsnog een triomf op de Spelen mochten beleven. Zoals Carlijn Achtereekte, die op de 3 kilometer van de NK afstanden van 2018 als vierde eindigde en later olympisch goud op die afstand veroverde.

Kjeld Nuis eindigde op diezelfde NK zelfs als zesde op de 1.500 meter, maar kwam uit Pyeonchang terug als olympisch kampioen. Het was een genoegdoening voor vier jaar eerder, toen hij als Nederlands kampioen op de 1.000 meter niet naar Sotsji mocht.

Ook Esmee Visser maakte het mee. Zij eindigde vier jaar geleden vijfde op de 5 kilometer bij de nationale titelstrijd. Drieënhalve maand later was ze olympisch kampioen. Het was een titel die haar de jaren erna vaak in de weg zat. Mede daarom benadert ze de NK afstanden ontspannen. ‘Ik hoef op deze NK niet per se wereldbekertickets te halen.’

Haar beste afstand, de 5 kilometer, wordt maar één keer verreden in wereldbekerverband, in Stavanger. Dat maakt de urgentie voor Visser al minder, maar ook de wetenschap dat een mindere uitslag op de NK niets hoeft te betekenen. Het gaat immers om het OKT. ‘Daar ligt de focus.’

Meer schaatsers dan tickets

Als de Nederlanders in de wereldbekercyclus goed presteren, kunnen ze olympische tickets verdienen, maar die zijn niet op naam. Hoeveel races een individuele schaatser ook wint, de plek wordt toegewezen aan Nederland.

De KNSB en NOCNSF hopen op achttien plekken in totaal. Meer is er niet te behalen, want er mogen per land maximaal negen vrouwen en negen mannen naar Beijing. Dat is twee personen minder dan in Pyeonchang in 2018, toen de maximale ploeggrootte nog twee keer tien was.

Dat betekent dat het nog spannender wordt op OKT, van 26 tot en met 30 december, dan voorheen. Pas daar kunnen de schaatsers hun naam aan een startplek verbinden. Een uitgekiende prestatiematrix en aanwijsvolgorde moet uitkomst bieden bij het samenstellen van de ploeg.

Het OKT is in zeker opzicht het belangrijkste toernooi van het jaar, als voorportaal voor de Spelen. Stressvol wordt het sowieso, want er zullen daar veel olympische dromen al sneuvelen, nog voor de Winterspelen begonnen zijn.

Maar eerst dus de NK, waar de titels mooi meegenomen zijn en de top-5 het zelfvertrouwen een kontje geeft. En waarbij de verliezers zich zullen troosten met de gedachte dat het echt nog goed kan komen.