Schaatser Roest ruilt coach Orie in voor team Gerard van Velde

Patrick Roest bij het WK allround van deze winter. Beeld Pro Shots / Erik Pasman

Onder leiding van Orie veroverde Roest bij Jumbo-Visma drie wereldtitels allround en even veel zilveren olympische medailles. In 2018 werd hij tweede op de 1.500 meter en afgelopen Spelen in Beijing moest hij op de 5 en 10 kilometer tot twee keer toe de Zweed Nils van der Poel voor laten gaan. Op het WK allround van deze winter gebeurde hetzelfde en hintte Roest al voorzichtig op een verandering van koers.

Vrijdagavond maakte hij die koerswijziging definitief. ‘Na de Olympische Spelen kreeg ik steeds sterker het gevoel toe te zijn aan een nieuwe omgeving’, zegt hij in een persbericht van zijn nieuwe ploeg. ‘Ik hoop met een goed allroundteam en een nieuwe aanpak de komende jaren nog een stap te maken en samen mooie prijzen te winnen.’

Die nieuwe aanpak geldt niet alleen voor Roest, maar ook voor team Reggeborgh. De ploeg was onder leiding van Van Velde de laatste jaren vooral een sprintploeg, al zorgde de komst van Ireen Wüst al voor een verbreding van de aanpak. Ook Kjeld Nuis, die eerder ook bij Orie reed en in 2020 naar Van Velde trok, valt als middellangeafstandsrijder niet in de traditionele sprintmal.

Orie staat bekend als een coach die heel wetenschappelijk te werk gaat en veel gebruik maakt van tests, metingen en data. Van Velde is minder vooruitstrevend, maar wel intuïtiever in zijn aanpak. Nuis en Wüst vertelden tijdens de afgelopen Winterspelen nadrukkelijk hoe prettig die werkwijze, waarin ze zelf ook veel input konden leveren, voor ze was.

Van Velde is blij dat hij Roest heeft weten te overtuigen. ‘Ik heb altijd sprintmannen getraind, later kwamen daar de vrouwen bij. Nu komt er ook een allroundploeg naast. Daar spreekt de ambitie van ons team uit.”

Om de allroundambitie gestalte te geven is Robin Derks als trainer aangetrokken. Derks werkte de afgelopen jaren voor Talentned en was daarvoor actief in Japan en China. Trainers Michel Mulder en Desly Hill nemen op hun beurt juist afscheid van Reggeborgh.

De switch van Roest kan het begin zijn van een grootschaligere stoelendans in het schaatswereldje. De allrounder zal immers trainingsmakkers om zich heen verlangen en die zullen ook van elders moeten komen. Zijn vertrek biedt ook weer openingen bij Jumbo-Visma. Zo heeft stayer Jorrit Bergsma al een aanbieding op zak en zou diezelfde ploeg ook geïnteresseerd zijn in Jutta Leerdam.