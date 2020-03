Schaatser Roest revancheert zich met wereldtitel allround

Patrick Roest juicht na het winnen van het WK allround in Hamar. Beeld ANP

De 5 kilometer van zaterdag weerspiegelde het best hoe Roest zich voelde. Hij was er, na een acceptabele 500 meter, weifelend aan begonnen. Ingehouden, onzeker. Elke ronde werd dat minder, werden zijn slagen fermer. Hij bouwde zijn rondetijden af en reed naar 6.14,35.

Meer dan vijf seconden pakte hij daar op Sverre Lunde Pedersen, die even daarvoor nog hartstochtelijk was toegejuicht vanaf de met Noren volgepakte tribunes. Weg was de twijfel, terug was het zelfvertrouwen. ‘Dat was een opluchting. Ik wist: ik kan het wel.’

Roest in actie op de 1.500 meter tegen de Noor Sverre Lunde Pedersen. Beeld ANP

Ongerust

Maar tussen kunnen en schitteren zit nog een verschil. En dus had hij op de slotdag nog genoeg om zich ongerust over te maken. Vooral de 1.500 meter, die hij in 1.44,41 zou winnen, zat Roest niet helemaal lekker. ‘Ik had dit seizoen nog niet een heel goede 1.500 meter laten zien, maar dit was er wel één. Toen wist ik dat ik op weg was naar de wereldtitel.’

Roest had het geluk dat de concurrentie niet in beste doen was. Sven Kramer had zich door gezondheidsproblemen in zijn familie niet goed kunnen voorbereiden op de WK. Na twee matige optredens op de eerste dag liet hij zich door coach Jac Orie overtuigen dat het beter was om huiswaarts te keren.

Thuisrijder Pedersen kende een wisselvallig seizoen en was meer dan tevreden met het zilver, dat hij met hand en tand verdedigde tijdens de afsluitende tien kilometer. Bijna had hij de tweede plaats prijs moeten geven aan Seitaro Ichinohe.

De Japanner was de verrassing van het weekeinde. Hij won de 500 meter (36,17) en sneed op de 10 kilometer bijna 20 seconden van zijn persoonlijk record af met de tweede tijd van de dag: 13.07,88. Hij behaalde daarmee in het eindklassement het brons. Zelfs zijn eigen coach, Nederlander Johan de Wit, was erdoor verrast. ‘Het is een goede allrounder, maar dit kun je niet verwachten.’

Patrick Roest viert zijn wereldtitel. Beeld BSR Agency

De mooiste

Voor de winnaar maakte het niet uit in welke vorm zijn tegenstanders verkeerden. Hij genoot van de zege en noemde het de mooiste van zijn drie wereldtitels. ‘Vanwege de voorgeschiedenis, maar ook vanwege de sfeer hier.’

Roest kan twee jaar van zijn titel genieten, want de internationale schaatsunie (ISU) organiseert het mondiale allroundkampioenschap vanaf nu niet meer elk jaar, maar tweejaarlijks. Zonde, vindt Roest. Als het aan de kampioen ligt, schrapt de ISU dat plan weer. ‘Ik hoop dat ze daar nog naar gaan kijken, dat ik er volgend jaar weer om kan strijden.’