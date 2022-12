Schaatser Roest is goed, maar toch niet goed genoeg voor een nieuw record op de 5 km

Patrick Roest tijdens zijn 5.000-meterrace, zaterdag op het ijs van Calgary. Zijn poging het Nederlands record te verbeteren mislukte. Beeld AP

Patrick Roest had een doel bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary: een nieuw nationaal record op de 5 kilometer. Stiekem droomde hij zelfs van het wereldrecord. Hij paste zijn trainingsprogramma aan en liet expres de ploegenachtervolging op vrijdag schieten.

Bij de vorige wereldbekerwedstrijd, in Thialf, was Roest tot zijn verrassing met 6.04,36 maar iets meer dan een seconde boven het Nederlands record blijven steken. Dat staat met 6.03,32 al dik vijftien jaar op naam van de vorig jaar gestopte Sven Kramer.

Op zijn voorzichtige wijze liet Roest na die race doorschemeren dat hij niet alleen dat record hoopte te breken in Canada, maar ook het wereldrecord van Nils van der Poel (6.01,56). ‘Het is misschien niet helemaal onmogelijk’, zei hij toen.

Snelle start

Zaterdag in Calgary moest het gebeuren. De 27-jarige Roest startte snel, al moest hij direct tijd toegeven op het schema van Kramer. Die eerste rondes bleef hij op enkele tienden van een seconde wel in de buurt. Toen hij halverwege in de rondjes 29 terechtkwam, vervloog zijn hoop op een nationaal record. Het wereldrecord was toen allang uit het zicht.

‘Ik denk dat het ijs en de benen er net niet goed genoeg voor zijn’, stelde hij na afloop bij de NOS vast. Met 6.05,60 was hij wel ruim de snelste van de dag, voor landgenoot Beau Snellink (6.09,58) en de Italiaan Davide Ghiotto (6.10,66).

Dat het verleggen van zo’n grens zich niet zo eenvoudig laat afdwingen, spreekt al uit de leeftijd van Kramers Nederlands record. Toen Kramer anderhalf decennium geleden, in november 2007, naar 6.03,32 reed, werd hij voortgestuwd door wraakgevoelens. Een week eerder had de Italiaan Enrico Fabris hem zijn oude wereldrecord van 6.07,48 met 0,08 seconden ontfutseld.

Bijna onoverwinnelijk voelde Kramer zich nadat hij op zijn beurt daar vier seconden af haalde. Hij had een record willen rijden en het gedaan. Het leek zo eenvoudig, maar daarna zou hij altijd vruchteloos blijken in zijn pogingen om die tijd nog verder aan te scherpen. Alleen anderen slaagden: Ted-Jan Bloemen als eerste in 2017 met 6.01,86 en vorig jaar Van der Poel.

Heilige drie-eenheid

Alles moet samenkomen in een recordrit: goed ijs, lage luchtdruk en vorm. Die heilige drie-eenheid komt maar weinig voor. Het was er in elk geval zaterdag in Calgary niet.

Voor de ijskwaliteit was Roest al gewaarschuwd door Bloemen. De Nederlandse Canadees vermoedde al voor de wereldbeker dat de omstandigheden op zijn thuisbaan niet veel beter zouden zijn dan Thialf. De ijsmachines uit 1988 boeten elk jaar aan kracht in en zo wordt het steeds moeilijker voor ijsmeester Mark Messer om een recordijsvloer te maken.

En dan die luchtdruk. Die is in hooggelegen gebieden sowieso lager. De lucht is er ijler en dat is op de ijzers een voordeel: schaatsers snijden eenvoudiger door de lucht heen. Daarom zijn de tijden in Calgary (1.105 meter boven zeeniveau) en Salt Lake City (1.425 meter) zo scherp.

Die ijle lucht heeft ook een nadeel. Het is moeilijker om er voldoende zuurstof, brandstof voor de spieren, uit te halen. Daarom hebben schaatsers die van zeeniveau komen altijd een week of wat nodig om daaraan te wennen.

Dat was vrijdag goed te zien aan Irene Schouten. De regerend olympisch kampioene was pas laat naar Canada gekomen en stelde met de zevende plaats op de 3 kilometer van vrijdag flink teleur. Ze was met 4.02,86 bijna 6 seconden trager dan de Noorse winnares Ragne Wiklund (3.56,93).

Pijnlijkst

Ook Roest heeft weleens problemen op hoogte. Het pijnlijkst was de 5 kilometer op de WK van 2020, waar hij als topfavoriet het podium niet haalde. Aan Calgary bewaart hij betere herinneringen. Daar bewees hij met de wereldtitel allround in 2019 dat hij wel degelijk op hoogte presteren kan. En ook afgelopen weekend ondervond hij geen hinder van de omschakeling vanaf zeeniveau.

Maar ja, de belangrijkste factor blijft vorm. En Roest was niet in topconditie. Die hoort hij op dit moment ook niet te hebben. De wereldbekerwedstrijden in de eerste seizoenshelft staan in het teken van de belangrijke toernooien van later in de winter. De WK afstanden zijn pas begin maart.

Roest had wel expres wat meer rust genomen met het oog op de 5 kilometer. Helemaal terugschakelen in trainingsbelasting kon hij niet zonder de rest van het seizoen in de waagschaal stellen. ‘Ik was net niet helemaal honderd procent’, concludeerde hij. ‘En je moet wel honderd procent zijn om mooie dingen te laten zien.’

Aankomend weekeinde is Calgary opnieuw het decor voor de wereldbeker, maar een nieuwe recordpoging op de 5.000 meter zit er niet in. De afstand staat niet op het programma. In plaats daarvan mogen de stayers zich uitleven op de 10 kilometer, waar Roest zich minder recordkansen toedicht.

Kramers tijd zal nog een seizoen overleven. Roest moet hopen dat vorm, ijs en luchtdruk een volgende keer wel samenvallen. ‘Dat record staat al heel lang. Het was mooi geweest om er dichter in de buurt te zitten of eronder’, zei hij berustend. ‘Maar daar moeten we nog even op wachten.’