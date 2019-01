Schaatser Kjeld Nuis is witheet na diskwalificatie bij EK sprint: ‘Als dit zo blijft, steek ik de hele boel hier in de fik’

De schemering is al ingevallen in Collalbo als Kjeld Nuis stampvoetend de Ritten Arena verlaat. Hij is boos, nee, ziedend. ‘Als dit zo blijft, steek ik de hele boel hier in de fik’, roept hij na zijn diskwalificatie. Daarna stapt hij op zijn fiets, op weg naar zijn hotel.

De diskwalificatie van Nuis betekent het slotstuk van een enerverende eerste dag van de EK sprint. Thomas Krol is gevallen, wereldkampioen Havard Lorentzen valt tegen, er wordt een baanrecord uit 2006 aan flarden gereden en er is dus de diskwalificatie van Kjeld Nuis.

Volgens scheidsrechter Berri de Jonge is de tweevoudig olympisch kampioen in zijn 1.000 meter over de rode binnenlijn gekomen met zijn schaats. Ofwel: afgesneden. De twee rode blokjes die zijn weggeschoten in de laatste bocht vormen het bewijs, meent de arbiter, want die blokjes liggen tegen de binnenkant van de lijn aan. Geen twijfel mogelijk.

Toch besluit Nuis op het middenterrein verhaal te halen bij De Jonge, gestoken in een fluoriserende gele jas. Eerst is Nuis nog vriendelijk, hij vouwt zijn handen in elkaar, het jurylid smekend om zijn beslissing terug te draaien. ‘Ik heb geen centimeter afgesneden’, zegt hij. ‘Dat is onmogelijk. Sterker nog, als ik op de rode lijn was gekomen, was ik op mijn bek gegaan.’

Hij wil bewijs zien. Tv-beelden. Maar De Jonge heeft geen trek om voor VAR te spelen. Het besluit is genomen. De blokjes zijn geraakt. Nuis kan naar huis. Als De Jonge wegloopt, pakt Nuis zijn hand beet, komt dichterbij en raakt geëmotioneerd. ‘Dus mijn lot ligt gewoon in jouw handen. Je zegt: yo, de mazzel?’

Kjeld Nuis na de 1000 meter waarop hij gediskwalificeerd is. Beeld ANP

Loser

Nuis schudt vervolgens gepikeerd de hand van De Jonge en brengt daarna duim en wijsvinger bij elkaar. ‘Bedankt, thanks.’ Daarna grijpt hij de accreditatie van de scheidsrechter vast, om te kijken wie hem dit onrecht heeft aangedaan. Berri de Jonge dus. Maar die beent al ras richting uitgang. ‘Loser’, wordt er nog geroepen. En dat is het dan.

Even later meldt Kai Verbij zich in het perscentrum om zijn verhaal te doen. Hij laat zich door alle commotie over zijn concurrent niet van de wijs brengen. Hij is sowieso niet iemand die te koop loopt met zijn emoties. In dat opzicht is hij de tegenpool van Nuis, de man die er juist totaal geen probleem mee heeft zijn gevoelens met de wereld te delen.

Op rustige toon zegt Verbij: ‘Dit is balen voor Kjeld, voor Nederland en voor de supporters.’

Maar sprinten is ook geen risico nemen, vindt hij. ‘Kjeld raakt die twee blokjes aan. Dat mag niet. Vorig jaar op het WK deed hij dat ook, maar toen kwam hij er nog mee weg. Als je zo’n risico neemt, loop je ook het gevaar een keer wél tegen de lamp te lopen.’

Verbij is heersend Europees kampioen. Hij is erop gebrand zijn titel te verdedigen en begint het toernooi voortvarend door op de 500 meter een tijd van 35.23 te noteren. Nuis eindigt als derde. Hij kan, mede door wind tegen op het eerste stuk, te weinig snelheid maken in de eerste bocht en zint direct op revanche.

Op het middenterrein roept hij in de microfoon van een NOS-verslaggever over Verbij: ‘We reden deze week nog een temporondje. Toen reed ik hem helemaal zoek. En dat ga ik op de 1.000 meter weer doen.’

Verbij, lachend: ‘O ja, zei hij dat? Altijd een grote bek, hè, die Kjeld. Moet hij lekker zelf weten. Maakt mij niet uit. Het is in elk geval leuk voor het publiek. Het is goed om er zo’n kleurrijk figuur bij te hebben voor het schaatsen.’

Geen bluf

Maar het blijft niet bij bluf, later op de dag maakt Nuis zijn woorden waar. Zijn 1.000 meter rijdt hij in 1.08, 38. Daarmee verpulvert hij het baanrecord van Shani Davis (1.09, 26) en de tijd van Verbij tot dan toe (1.08, 97). De handen gaan omhoog en Nuis denkt zaterdag als leider van het algemeen klassement te mogen gaan starten. Maar dat is dus voordat Berri de Jonge ingrijpt en de rapen gaar zijn.

Verbij krijgt uiteindelijk het baanrecord op zijn naam en rekent zich stiekem al een beetje rijk. Nuis uitgeschakeld, de wereldkampioen Lorentzen uit vorm en de Russische toppers zelfs helemaal afwezig. Een nieuwe Europese titel kan hem bijna niet meer ontgaan. Mits het stadion niet is afgebrand natuurlijk.