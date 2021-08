Schaatser Blokhuijsen berispt voor weigeren dragen mondkapje bij dopingcontrole

Jan Blokhuijsen in actie op de 1.500 meter tijdens het NK allround in november 2020. Beeld ANP

In hun woensdag gepubliceerde oordeel noemt de tuchtcommissie van de ISU het gedrag van Blokhuijsen ‘onethisch en onverantwoord’.

Tijdens een zogenaamde out-of-competition controle in zijn woning vond hij het niet nodig om een mondkapje te dragen. Hij was even ervoor negatief getest, had geen klachten en kon voldoende afstand houden.

Dat het dragen van een mondmasker volgens het protocol verplicht was, wist hij niet. ‘Ik heb mij onvoldoende gerealiseerd dat ik dit gezien de ISU-regels niet had mogen weigeren’, reageert hij.

Een van de twee de controleurs voelde zich dankzij haar vaccinatie veilig genoeg om de testprocedure voort te zetten en dus kon er gewoon bloed afgenomen worden bij Blokhuijsen, die in 2014 olympisch goud op de ploegenachtervolging won en zilver op de 5 kilometer.

‘Mijn weigering om in deze situatie geen mondkapje te dragen betekent niet dat ik corona en de bijbehorende maatregelen niet zeer serieus neem. Achteraf had ik dit anders moeten aanpakken en ik accepteer de officiële waarschuwing van de ISU’, zegt Blokhuijsen, die donderdagochtend nog een dopingcontrole onderging waarbij een mondkap niet vereist was.

Hij zal de nog onbekende kosten voor de klachtprocedure moeten dragen, maar verder zijn er geen gevolgen van de reprimande. Wel zal een volgende overtreding zwaarder worden bestraft. Die zal er niet komen, zegt Blokhuijsen. ‘Ik zal dit in de toekomst anders aanpakken.’