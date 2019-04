Schaatsen slaat nieuwe weg in met Icederby

‘Dit is heel gaaf voor de sport’, zegt voormalig shorttracker Niels Kerstholt, die zich enkele jaren geleden met langebaanschaatser Mark Tuitert hard maakte voor de introductie van de vernieuwende wedstrijdformule.

Shorttracktoppers Sjinkie Knegt, Suzanne Schulting, Arianna Fontana en Elise Christie hebben al toegezegd mee te zullen doen, net als langebaanrijders Jorien ter Mors, Michel Mulder en Bart Swings. Het is nog onduidelijk hoe de Icederby er precies uit komt te zien. De details worden woensdagmiddag bekendgemaakt.

In de oorspronkelijke opzet van Icederby, uit 2014, zouden de schaatsers op een 220-meterbaan rijden, een lengte die tussen de langebaan en shorttrack in zit. Kerstholt ziet daarin de kracht van Icederby. ‘Langebaan en shorttrack komen elkaar hier tegen’, vertelt hij. ‘Maar we hebben er nog geen ervaring mee. We zullen zien hoe het uitpakt.’

Ook directeur Frank Kolsteeg van organisator Icederby Europe is blij. ‘Dit is een nieuw businessmodel in het schaatsen’, zegt hij over het project. In 2017 werd Icederby in de Gelredome in Arnhem nog afgelast, omdat de organisatie de financiering niet rond kreeg. Dat is nu wel gelukt. ‘We doen dit met steun van de internationale en nationale bond. Zij omarmen steeds meer commerciële partnerships’, aldus Kolsteeg.

Levenslange schorsing

De internationale schaatsunie ISU verbood schaatsers, trainers en officials in 2014 nog aan Icederby deel te nemen, op straffe van levenslange schorsing. Een geplande wedstrijd in Dubai ging vervolgens niet door, maar Tuitert en Kerstholt vochten het besluit van de ISU aan bij de Europese Commissie. Ze werden drie jaar later in het gelijk gesteld. De ISU gedroeg zich als een monopolist en ontnam schaatsers de mogelijkheid geld te verdienen.

Icederby is van oorsprong Koreaans en is afgeleid van de keirin, een discipline uit het baanwielrennen. In de gokindustrie rondom keirin-competities in Japan worden jaarlijks miljarden omgezet. Dat was ook het plan voor de schaatssport, maar gokken is volgend jaar niet toegestaan. ‘Dat is toch wel jammer’, vindt Kerstholt. ‘Als je wel op je favorieten zou mogen inzetten, kun je er als sport nog veel meer uithalen. Bij voetbalwedstrijden is dat heel normaal.’

Het is onduidelijk of de schaatsers in Heerenveen net zo veel gaan verdienen als hen vijf jaar geleden in Dubai werd voorgeschoteld. Destijds werden tienduizenden euro’s in het vooruitzicht gesteld, bedragen waarbij het prijzengeld van de ISU-titeltoernooien op de langebaan en het shorttrack verbleekte. Kerstholt verdiende in 2014 met zijn wereldtitel op de ploegenaflossing 800 euro.

Kerstholt noemt de Icederby een positieve impuls voor het schaatsen. ‘De sport moet interessant blijven en met de tijd meegaan. Deze commerciële initiatieven kunnen daarbij helpen.’

Tuitert en Kerstholt zijn inmiddels gestopt en kunnen in Thialf niet meer aan de start staan. Kerstholt: ‘Mark en ik hebben de weg vrijgemaakt voor andere schaatsers, om hiervan te profiteren. Wij zullen wel op de tribune zitten.’