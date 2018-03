Schaatscoach Johan de Wit: 'Ik weet hoe goed je bent als je Wüst verslaat'

Gehard door de strenge Japanse jeugdtrainers stond ze op haar 15de al op de Winterspelen in Vancouver, maar eindigde op de 1.000 en 1.500 meter ergens aan de onderkant van het uitslagenblad. Vier jaar later in Sotsji was ze er niet eens bij.



De Wit trof bij zijn aanstelling in Takagi een haast on-Japanse vrouw. Ze weet wat ze wil en ze zorgt dat ze haar zaakjes op orde heeft. In Japan zijn de schaatsers net als in Nederland meestal prof, maar goedbetaalde contracten bij sponsorploegen hebben ze niet. In plaats van een overeenkomst met een team, staan ze op de loonlijst bij bedrijven of instellingen.



Takagi wordt betaald door de school waar ze haar sportopleiding genoot. Het is meer dan een papieren baan. Ze wordt geacht af en toe op haar werk in Tokio te verschijnen. Wat ze dan precies moet doen, weet coach De Wit niet, wel dat ze in de planning van dat werk en zijn trainingsschema nadrukkelijker het voortouw neemt dan haar ploeggenotes.



Die houding heeft ze ook op het ijs. Terwijl De Wit voor de slotrit zenuwachtig heen en weer rende, met een schuin oog op de weersverwachting, bereidde Takagi zich kalmpjes voor op haar race. Ze laat zich niet snel gekmaken.

Allrounden stelt in Japan niet veel voor. Voor zaterdag was er nog nooit een Japanner wereldkampioen geworden