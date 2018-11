Schaatscoach Jac Orie liet zien dat zijn succes op de Winterspelen in Pyeongchang geen toeval was

De schaatsploeg van Jac Orie is het seizoen uitstekend begonnen. Het is geen toeval dat daarmee de lijn van de succesvolle Winterspelen wordt doorgetrokken.

Geen trainer was afgelopen weekeinde zo succesvol bij de kwalificatiewedstrijden voor de wereldbeker als Jac Orie. Zijn formatie won zes afstanden en pakte veruit de meeste startbewijzen voor de internationale wedstrijdcyclus. Van de 50 te verdienen startbewijzen gingen er 21 naar zijn Jumbo-ploeg.

De andere coaches kwamen er niet bij in de buurt. De volgende op het ranglijstje was de ploeg van Peter Kolder (TalentNed) met 7 tickets. Daarna volgde verrassend de trainers van de Friese gewestelijke selectie met zes startbewijzen, waarvan drie op het conto van Melissa Wijfje (23) kwamen. Haar coach heet Henk Hospes. Pas daaronder stonden de coaches van de andere profploegen.

Natuurlijk, de ploeg-Orie is met elf schaatsers in de gelederen een van de grootste teams, in ieder geval ruim groter dan die van Kolder en Gerard van Velde (Reggeborgh). Die moeten het beiden met zeven rijders doen. Het is daarom niet verrassend dat Jumbo meer tickets pakt dan die beide ploegen. Daar staat tegenover dat Jillert Anema (Easyjet) maar liefst 13 schaatsers tot zijn beschikking heeft. Zij vergaarden bij elkaar slechts een viertal wereldbekerplekken.

De omvang van Ories ploeg is geen verklaring voor het succes. Het is de kwaliteit, niet de kwantiteit, die het hem doet. Zijn keurkorps steekt in uitmuntende vorm. Orie liet zien dat zijn succes op de Winterspelen in Pyeongchang geen toeval was.

In Zuid-Korea wonnen zijn pupillen vier van de zeven Nederlandse gouden langebaanmedailles: Kjeld Nuis (1.000 en 1.500 meter), Sven Kramer (5.000 meter) en Carlijn Achtereekte (3.000 meter). In Thialf trok hij die lijn door en zag hoe negen van zijn elf schaatsers zich voor de wereldbeker kwalificeerden.

Twee Jumbo-schaatsers bleven met lege handen achter. Een ervan was olympisch kampioene Achtereekte (3 kilometer). Zij kampt al een tijdje met darmproblemen en zegde na een teleurstellende 1.500 meter af voor de 3 en 5 kilometer. De andere pupil van Orie die zich niet plaatste was de jonge Chris Huizinga. Maar hij won zondagavond wel de massastart en het is niet ondenkbaar dat hij voor dat onderdeel alsnog geselecteerd zal worden. Als dat zo is, dan hoeft Orie alleen voor de zieke Achtereekte geen vliegtickets te boeken.

Het grootst was de overheersing op de 1.500 meter bij de mannen. Alle vijf wereldbekertickets gingen naar de zwart-gele ploeg. De enige afstand waar ze niet scoorden was de 500 meter bij de vrouwen, maar daar stond ook geen van de Jumbo-rijdsters aan de start.

Naar verwachting zullen veel van Orie’s pupillen de komende maand uitblinken in de vier wereldbekerwedstrijden. Over twee weken worden de eerste races verreden in het Japanse Obihiro (16-18 november). De schaatsers blijven daarna in Japan. Ze verkassen naar de buitenbaan van Tomakomai (23-25 november), vlakbij Sapporo, de stad die in 1972 de Winterspelen organiseerde. De laatste keer dat er wereldbekerwedstrijden in de buitenlucht werden geschaatst was in het seizoen 2007/08 toen Baselga di Pine en het inmiddels overdekte Inzell werden aangedaan.

Niet buiten, maar wel net zo onbekend als Tomakomai, is Tomaszow Mazowiecki. Deze tongbrekende Poolse plaats is het decor voor de derde wedstrijd, op 24 en 25 november. Hier worden de enige 5 kilometer voor vrouwen en 10 kilometer voor mannen uit de wereldbeker verreden. Daarna keren de schaatsers terug naar Nederland, naar Thialf (14-16 december). Op deelname aan de Nederlandse wedstrijd mogen ook andere schaatsers nog hopen, want de KNSB zal voor de vierde wereldbekerwedstrijd de selectie heroverwegen.

Niet alleen schaatsers van Orie kunnen tijdens de wereldbekers strijden om de medailles. Ook Kai Verbij, de gebroeders Mulder en Ireen Wüst zullen zich naar verwachting behoorlijk kunnen meten met de buitenlandse wereldtoppers.

Topconditie

Of dat de nieuwkomers lukt, valt te bezien. Die manifesteerden zich in

Thialf vooral op de sprintafstanden. De tijden van jonge rijdsters als Jutta Leerdam (19), Femke Beuling (18) en Esmé Stollenga (23) waren goed, maar het ijs van Thialf was dan ook het hele weekend in topconditie.

Het is afwachten hoe zij zich verhouden tot bijvoorbeeld de Japanse en Russische schaatssters, die in het voorseizoen al snellere tijden op langzamere banen reden. De afgelopen jaren hadden de Nederlandse vrouwen het moeilijk op de sprint. Alleen Jorien ter Mors en Marrit Leenstra konden meekomen met de sprinttop. Leenstra is inmiddels gestopt en Ter Mors geblesseerd.