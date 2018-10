Schaatscoach Anema verrast bij presentatie van zijn ploeg: ‘We willen ook de sprint erbij’

Schaatscoach Jillert Anema staat bekend als trainer van langeafstandsspecialisten. Al jarenlang staat hij met schaatsers op het ijs die uitblinken in marathonwedstrijden en op de stayersafstanden op de langebaan. Maar bij de ploegenpresentatie van Team Easyjet in Heerenveen sprak Anema donderdag een bredere ambitie uit. ‘Het liefst hebben we op elke afstand een kandidaat voor het podium in de wereldbeker.’

Het klinkt gek, want de afgelopen jaren had Anema alleen met de Amerikaanse Heather Richardson een sprinter in huis. Zij is er niet meer bij komend seizoen. De echtgenote van Jorrit Bergsma is onlangs bevallen van een zoontje. Toch blijft Anema erbij. ‘We willen ook de sprint erbij.’

Die wens bleek nog niet heel sterk uit de groep schaatsers die de Friese coach donderdag in Thialf presenteerde. Hoewel een aantal van de nieuwe aanwinsten- neem Elisa Dul en Thomas Geerdinck - goed uit de voeten kunnen op de middellange afstanden, domineerde nog steeds het beeld van de stayersploeg, met bekende langeafstandsspecialisten als Bergsma, Irene Schouten, Bob de Vries, Erik Jan Kooiman en Carien Kleibeuker.

Massastart en ploegenachtervolging

Dat heeft een reden, rekende Anema voor. Een schaatser die op de twee langste langebaanafstanden uit de voeten kan, heeft vaak ook talent voor de massastart en de ploegenachtervolging. ‘Dat zijn vier medaillekansen.’ Sprinters hebben veel minder kansen. Zij hebben alleen de klassieke korte nummers, de 500 en de 1.000 meter, om voor het eremetaal te strijden. Om voor een schaatsteam als geheel de medaille-oogst te kunnen uitbreiden naar het kortere werk is er een veel grotere groep schaatsers nodig dan de dertien die komende winter in het oranje pak van Team Easyjet zullen rijden.

Het volledige Team EasyJet met coach Jillert Anema. Beeld ANP

Samenwerking met ploeg van Gerard van Velde

Toch benadrukte Anema zijn sprintambitie nog eens tijdens de presentatie. ‘We streven naar een samenwerking met de ploeg van Gerard van Velde.’ Even later nuanceert hij dat. In de zomer, toen zowel zijn equipe als de sprintersformatie van Van Velde nog zonder hoofdsponsor zat, hebben ze bekeken of ze samen konden optrekken in de zoektocht naar een geldschieter.

Uiteindelijk kwam Anema bij de vliegtuigmaatschappij uit en richtte hij zich op zijn groep schaatsers. ‘Je bent toch eerst bezig met je eigen team boven water krijgen. Ook bij Gerard was het: vrouwen en kinderen eerst.’

Nu alle contracten getekend zijn en het schaatsseizoen op punt van beginnen staat, ziet Anema er wel heil in om de gesprekken met Van Velde weer op te pakken. Dat heeft ook een heel praktische kant. ‘Zodra je kosten kunt delen, spaar je kosten uit.’

Voor Van Velde, die een week geleden een sponsor kon presenteren, kwam die toenadering als een verrassing. ‘De afgelopen zomer zijn allerlei scenario’s de revue gepasseerd, maar dit seizoen zijn we aparte teams. Van een samenwerking is nu geen sprake. Ik heb die wens ook niet.’

De echte sprintambities moeten voor Anema nog even de ijskast in. Zijn ploeg zal zich als vanouds dus vooral op de lange afstanden laten zien.