Schaatscarrousel compleet na vertrek Verbij en Ntab

Dai Dai Ntab in actie op de 1000 meter heren tegen Kai Verbij op de laatste dag van de ISU EK Afstanden in Thialf. Beeld ANP

Schaatscoach Jac Orie sloeg meteen terug toen Kjeld Nuis vorige week bekendmaakte zijn schaatsploeg te verruilen voor de equipe van Gerard van Velde. Orie legde contact met Kai Verbij. Of hij Nuis’ plek misschien wilde opvullen. Ja, zo bleek dinsdag uit het persbericht waarin Jumbo-Visma de komst van de wereldkampioen 1.000 meter van 2019 aangekondigde.

Even daarvoor was al het bericht uitgegaan dat Dai Dai Ntab, drievoudig Nederlands kampioen 500 meter, eveneens bij Orie een contract getekend heeft. Ook hij komt over van Reggeborgh, de ploeg van Van Velde.

In een week tijd heeft er zo een wonderlijke uitruil plaatsgevonden tussen de twee belangrijkste schaatsploegen: Jumbo-Visma en Reggeborgh. Dat kwam als een verrassing voor die laatste ploeg. Vorige week ging Reggeborgh er nog van uit dat Nuis ploeggenoot zou worden van Verbij en Ntab. Teammanager Henk Schra liet weten er alles aan te doen om beide mannen te behouden.

Al jaren is er sprake van rivaliteit tussen de sprinters van Orie en van Van Velde. Niet zo stevig als tussen Ajax en Feyenoord, maar toch. Op elk toernooi wordt met een schuin oog gekeken welke ploeg de meeste medailles scoort, wie het snelste is. De strak geleide formatie van Orie of de vrijbuitersploeg van Van Velde? Een transfer van de ene naar de andere ploeg geeft altijd reuring.

Niet dat een overstap nooit eerder is voorgekomen. Ronald Mulder ging van Van Velde naar Orie in 2011 en keerde in 2014 weer terug. Hein Otterspeer stapte in datzelfde jaar juist in tegenovergestelde richting over, naar Orie. Thomas Krol was in 2018 de laatste die van Van Velde naar Orie ging. Meestal waren het enkelingen waarvan het contract toch al afliep.

De stoelendans van nu is ongekend. In een week tijd is de Nederlandse sprinttop bijna volledig door elkaar gehusseld. Alleen Otterspeer en Mulder bleven op hun plek. En opvallend is dat zowel Verbij en Ntab als Nuis doorlopende contracten hadden bij hun oude werkgevers. In het schaatsen is het ongebruikelijk om die voortijdig op te zeggen.

Dat er een streep door de overeenkomsten is gegaan, zal te maken hebben met het moeizame afgelopen seizoen van alledrie de schaatsers. Aan het einde van de winter waren ze allen kritisch op hun trainers en hun ploeg. ‘Wij Nederlanders worden zoek gereden’, stelde Verbij na het WK sprint in Hamar vast. Alledrie snakten naar verandering.

Het is niet zo vreemd dat de drie mannen juist nu, twee jaar voor de volgende Winterspelen, het roer omgooien. Langer wachten is geen optie. Wie een jaar voor het belangrijkste toernooi nog de bakens verzet is te laat. Het was dus nu of nooit (of na 2022). Ntab onderkent dat in het persbericht van zijn nieuwe ploeg: ‘De komende twee jaar zijn erg belangrijk voor mijn carrière. Ik wil er alles aan doen om daar het maximale uit te halen.’

Verbij heeft woorden van gelijke strekking, maar laat ook weten dat het niet eenvoudig was om Van Velde vaarwel te zeggen. ‘Dat was geen gemakkelijke keuze omdat mijn huidige team erg goed voor mij is geweest de afgelopen jaren.’

Orie lijkt de beste slag geslagen te hebben in het potje schaatskwartet van afgelopen week. Hij heeft komend jaar de leiding over veruit de grootste en diverse professionele schaatsploeg van het land met twaalf langebaanschaatsers (negen mannen, drie vrouwen). Saillant detail: alle sprinters van Orie reden ooit bij Van Velde, die met slechts zeven schaatsers overblijft.

De blikvangers bij Van Velde zijn relatieve oudjes: Nuis (30), Mulder (34) en Wüst (34). Zij hebben enkel jonge en onervaren ploeggenoten als sparringpartners. Wesly Dijs (24) en Janno Botman (20) zullen optrekken met Nuis en Mulder, Michelle de Jong (20) en Femke Kok (19) met Wüst.

Bij Jumbo-Visma is het beeld veel uiteenlopender. Naast jonge talenten als Joy Beune (20) en Chris Huizinga (22) is bijna de hele groep talentvolle middentwintigers er terechtgekomen, de generatie van wie het meest verwacht mag worden bij de komende twee Winterspelen. Verbij en Ntab dus, maar bijvoorbeeld ook Krol (27), Roest (24), Bosker (23) en bij de vrouwen Antoinette de Jong (25).

Niet voor niets noemt Orie de komst van Ntab een ‘kwaliteitsimpuls’ en ‘een verjonging van de ploeg’. Die was welkom, want de laatste jaren lag de gemiddelde leeftijd onder Ories rijders hoog. Nu oudgedienden Jan Smeekens en Douwe de Vries hun schaatsloopbaan beëindigd hebben en Nuis vertrokken is, zijn dertigers Sven Kramer (33), Hein Otterspeer (31) en Carlijn Achtereekte (30) uitzonderingen geworden.

Zo lijkt Orie de beste kansen te hebben om net als bij Spelen in Pyeongchang ook in Beijing in 2022 de succesvolste Nederlandse schaatscoach te worden.