Schaatsbubbel in Heerenveen om wereldbeker te kunnen rijden

Team Jumbo-Visma tijdens een training voorafgaande aan de teampresentatie de schaatsploeg in Thialf. Beeld ANP

Alle deelnemers aan de wedstrijden moeten vooraf worden getest op het coronavirus, slapen in hetzelfde hotel zonder andere gasten en gaan via vaste fietsroutes naar het schaatsstadion. De internationale schaatsunie ISU en wedstrijdorganisator House of Sports maken later deze week definitief bekend of het plan doorgaat.

Op 31 augustus zette de ISU een streep door de eerste vier wereldbekerwedstrijden, die stonden gepland voor november en december in Polen, Noorwegen, Canada en de VS. Vanwege de coronapandemie vond de bond het niet verantwoord om deze wedstrijden door te laten gaan, waardoor het schaatsseizoen op losse schroeven kwam te staan.

Schaatscoach Jac Orie acht de kans dat het plan doorgaat meer dan negentig procent. ‘Daar zit ook een beetje hoop bij’, zegt Orie maandagmiddag na de teampresentatie van Jumbo-Visma. ‘De wereldbekerwedstrijden zijn een belangrijk onderdeel van onze sport. Wij zijn een kijksport en hebben ook verplichtingen richting sponsoren.’

Kramer (34) en Roest (24) sluiten zich aan bij de woorden van hun coach. ‘Als er elke week eredivisievoetbal is en er kan een Tour de France gereden worden, dan zou het gek zijn als wij niet kunnen schaatsen’, vertelt viervoudig olympisch kampioen Kramer, die bereid is om zichzelf vier weken af te schermen van de buitenwereld. ‘Dat offer moeten wij brengen voor de sport.’ Drievoudig wereldkampioen allround Roest knikt. ‘Het maakt mij niet uit hoelang we in die bubbel moeten zitten, als we maar internationale wedstrijden kunnen rijden.’

Antoinette de Jong (25) heeft meer gemengde gevoelens bij het bubbelconcept. De Europees kampioene allround van 2019 is blij met het perspectief op wedstrijden, maar ziet er ook tegenop om haar vrienden en familie bijna een maand niet te zien. ‘Natuurlijk zie ik ze ook niet als we op trainingskamp zijn in het buitenland, maar deze keer zal het nog lastiger worden omdat ze zo dicht in de buurt zijn’, zegt De Jong die al heel haar leven in Friesland woont.

De Jong heeft het aantal sociale contacten flink teruggeschroefd sinds de uitbraak van het coronavirus. ‘Trainen in een ijshal is slecht voor je longen en sinds mijn tweede levensjaar heb ik last van chronische astma, dus ik moet dubbel oppassen’, vertelt de 3000-meter specialiste die alleen haar familie ziet en sporadisch één of twee vriendinnen ontmoet. ‘Je wilt te allen tijde voorkomen dat een infectie met het coronavirus ervoor zorgt dat je niet meer op je oude niveau kunt terugkomen.’

Zondag vertrekt de ploeg van Orie naar Inzell (Zuid-Duitsland) voor het eerste trainingskamp van het winterseizoen. Daarna volgen de ‘bubbelwedstrijden’, het NK afstanden, het NK Allround en het EK allround. Het is nog de vraag of de WK Afstanden op de Olympische baan in Peking doorgaan. Voorlopig staat het toernooi in de Chinese hoofdstad op het programma van 25 tot en met 28 februari. Orie, Roest en Kramer hebben er geen bezwaar tegen om af te reizen naar China. ‘Als de ISU groen licht geeft, dan gaan wij daar gewoon heen’, zegt Kramer resoluut.

Mocht het coronavirus de komende maanden opnieuw een gat slaan in de schaatskalender, dan zou het volgens Orie een goed alternatief zijn om wedstrijden op buitenbanen te organiseren. ‘Daar heb je minder last van aerosolen en is het misschien zelfs mogelijk om wedstrijden met publiek te organiseren.’