Schaatsbond zal moeten kiezen tussen twee succesvolle bondscoaches: Otter of Kerstholt

Huidige bondscoach Niels Kerstholt (links). Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

1. Wat is het probleem?

De schaatsbond staat na deze winter voor de keuze: terug naar de succesformule van oud-bondscoach Jeroen Otter of verder met het nieuwe elan van de huidige coach Niels Kerstholt. Het is een luxeprobleem dat schaatsbond KNSB zichzelf op de hals haalde.

Na de Winterspelen van Beijing had Otter behoefte aan rust. De KNSB gunde de succescoach een sabbatical. Wel bleef hij als ‘klankbord’ en lid van de selectiecommissie voor één dag per week in dienst. De kennis van Otter wilden ze niet kwijt.

Over de auteur Erik van Lakerveld schrijft sinds 2016 over olympische sporten als schaatsen, atletiek en roeien.

Als vervanger werd oud-shorttracker Niels Kerstholt, voormalig pupil van Otter, aangesteld. Hij kreeg een contract voor een jaar met de intentie om dat te verlengen tot en met de Winterspelen van 2026. Technisch directeur Rémy de Wit benadrukte dat Kerstholt geen interim-bondscoach was.

Zo plantte de schaatsbond een zaadje voor onrust, want de intentie was er ook dat Otter na een jaar zou terugkeren, in welke rol precies werd niet gezegd. Zelf liet de 59-jarige coach lang in het midden of hij dat ook daadwerkelijk zou willen. Hij flirtte met de mogelijkheid van een commerciële ploeg, maar liet afgelopen weekeinde bij de NOS weten dat er zich geen geldschieter heeft gemeld.

Jeroen Otter, de vorige bondscoach die dit seizoen met sabbatical is. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

2. Wat pleit voor Otter?

Niemand heeft zo veel ervaring en weinig coaches zo veel succes in het shorttrack als de 59-jarige Otter. In de jaren ‘80 stond hij zelf op het ijs en won met de mannenaflossingsploeg meermaals goud op de WK. Daarna volgden decennia van coachschap in alle uithoeken van de wereld. Op de Spelen van Beijing coachte hij de aflossingsvrouwen naar de titel. Dat noemde hij zijn opus magnum.

In Nederland bouwde hij geduldig aan de opbouw van het shorttrack, dat heel lang als het gekke kleine broertje van het langebaanschaatsen gold. Internationaal waren Nederlanders al bij als ze een voorronde overleefden. Otter zorgde voor een gedegen trainingsprogramma, een goed geoutilleerd nationaal trainingscentrum in Heerenveen en dus voor internationaal succes.

Het waren eerst de mannen die prijzen gingen pakken: de wereldtitel op de aflossing in 2014, het WK-goud van Sjinkie Knegt in 2015. Maar hij was het ook die Jorien ter Mors aan langebaangoud en een olympische shorttrackmedaille hielp. En die Suzanne Schulting in deze onberekenbare sport nagenoeg onoverwinnelijk wist te maken met vijf olympische medailles, waaronder drie gouden plakken.

3. Wat pleit voor Kerstholt?

De 39-jarige Kerstholt stond voor nogal een klus. Het voortzetten van Otters successen was geen sinecure, maar Kerstholt deed het. De WK van afgelopen weekend in Seoul was zelfs het succesvolste uit de Nederlandse shorttrackgeschiedenis. Maar liefst vijf van de negen te verdienen titels ging naar Nederland. Uniek was de ‘clean sweep’ op de 500 meter vrouwen, met Xandra Velzeboer, Schulting en Selma Poutsma.

Dat is sowieso een eigenschap van Kerstholt: hij heeft de shorttrackploeg in de volle breedte aan het presteren gekregen. Niet alleen Schulting, maar ook Velzeboer, die in Seoul vier keer goud omgehangen kreeg. Bij de mannen brak onder zijn leiding Jens van ‘t Wout door. Hij pakte op de 500 meter brons en won eerder deze winter driemaal een wereldbekerwedstrijd.

Kerstholt heeft zich een coach getoond die weet hoe hij een brede selectie op niveau krijgt en in zijn eerste jaar meteen prijzen pakt. Die vind je niet zo snel.

4. Hoe zien de schaatsers het?

Een man is heel uitgesproken over zijn voorkeur: Sjinkie Knegt. In februari noemde de 33-jarige Fries de huidige trainingsstaf een zooitje ongeregeld en moest daarvoor later excuses maken. In Seoul trok hij opnieuw zijn mond open omdat het Kerstholt volgens hem op de aflossing aan een plan had ontbroken. Wat hem betreft keert Otter liever vandaag dan morgen terug.

De jonge garde, met wereldkampioene Velzeboer en de bronzen Van ‘t Wout voorop, loopt juist weg met Kerstholt. Zij zien deze winter dat zijn aanpak zich in klinkende munt en blinkende medailles uitbetaalt. Ook routiniers als Yara van Kerkhof en Itzhak de Laat lieten eerder deze winter weten dik tevreden te zijn.

Ertussenin hangt Schulting. Zij ging een maand geleden mee in de kritiek van Knegt, al drukte ze zich diplomatieker uit. Voor haar is Otter al bijna haar hele shorttrackleven een baken van rust en vertrouwen. Het afgelopen jaar had ze regelmatig contact met hem en dat hij in Seoel op de tribune zat, hielp haar op weg naar haar zege op de 1.500 meter. Zij zal zich nog geruster voelen als hij direct aan de boarding terugkeert, want het bleef bij die ene individuele titel. Sowieso kende Schulting, voorheen een veelwinnaar, een moeizaam seizoen.

5. Is er een tussenweg mogelijk?

Eerder deze winter stelde Otter dat het sowieso slim zou zijn om de begeleidingsstaf, die nu uit Kerstholt en assistenten Annie Sarrat en Kip Carpenter bestaat, uit te breiden. Nu de Nederlandse shorttrackers steeds succesvoller worden is het voor één hoofdcoach nauwelijks te behappen.

Maar twee hoofdcoaches? Dat lijkt een recept voor gedoe. Voor het splitsen in twee ploegen is de nationale selectie met 17 schaatsers, waaronder Otters dochter Anne Floor, vrij klein. Ook is het maar de vraag of Kerstholt erop zit te wachten om een deel van zijn verantwoordelijkheden af te stoten.

Sowieso blijft het vooralsnog onduidelijk of Otter dat wel wil. Het bondscoachschap kent hij al. En hij is een man die uitdagingen zoekt. Omhoog kan hij niet bij de KNSB: de functies van disciplinemanager shorttrack en technisch directeur zijn bezet door Wilf O’Reilly en Rémy de Wit.

Op het oog is er geen duidelijke optie om beide mannen tevreden binnenboord te houden, maar misschien is er op het bondsbureau een slimme truc bedacht.