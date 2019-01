Schaatsbond wil af van vierkamp bij shorttrack

Suzanne Schulting tijdens de Europese kampioenschappen shorttrack. Beeld ANP

‘Wij staan positief tegenover de ontwikkeling richting afstandskampioenschappen’, zegt Wilf O’Reilly, disciplinemanager shorttrack bij de KNSB. De eerste stappen in het afschaffen van de vierkamp zijn al genomen door de internationale schaatsbond ISU. Bij de WK voor junioren staat dit seizoen voor het eerst geen vierkamp meer op het programma.

Volgens O’Reilly dient dat toernooi eind januari in Montreal als test voor de seniorentoernooien van de komen­de jaren. ‘Het WK junioren is een soort try-out. Als daar de kinderziektes eruit worden gehaald, is het gemakkelijk om het in te voeren op de grote toernooien.’

Het is niet meer dan logisch, vindt O’Reilly, dat de sport zich steeds meer op individuele afstanden gaat richten. De vierkamp heeft nooit op het olympische programma gestaan en de sport spitst zich steeds meer toe op het olympische model. ‘Ik denk dat het een gezonde ontwikkeling is. Waar­om zou je drie jaar achter elkaar met allrounden bezig zijn en dan ineens op de Olympische Spelen alleen met losse afstanden?’

De shorttrackvierkamp is verwarrend voor het publiek, meent O’Reilly. Tijdens EK’s en WK’s zijn er afstandstitels te verdienen op de 500, 1.000 en 1.500 meter. Op die afstanden sprokkelen de beste acht schaatsers ook punten voor het klassement, aan de hand van een moeilijk te doorgronden puntensysteem. De superfinale, een 3.000 meter met onbegrijpelijke tussensprints, telt alleen mee voor het klassement en de winnaar daarvan mag zich geen 3.000 meterkampioen noemen. Te ingewikkeld om aan het publiek uit te kunnen leggen en dus overbodig, vindt O’Reilly.

Oorspronkelijk vormde de vierkamp juist de basis voor de internationale shorttrackkampioenschappen en bestonden er geen afstandstitels. Mondiaal werden die pas in 2001 ingevoerd en op het EK zelfs pas in 2017. ‘Maar ja, soms zijn tradities aan verandering onderhevig’, constateert O’Reilly droog.

Bovendien, stelt hij, zit de vierkamp helemaal niet zo verankerd in het dna van de sport. Het werd in de jaren zeventig alleen maar geïntroduceerd omdat de destijds nieuwe shorttracksport in het keurslijf van de langebaantoernooien werd gewurmd.

De sport is gewend aan veranderingen. Sinds het eerste officiële WK in 1981 zijn onderdelen aangepast, afstanden omgegooid en toernooien en titels bedacht en weer afgeschaft. Er is continu aan gesleuteld en dat houdt voorlopig niet op.’ Als we na de WK voor junioren concluderen dat dit gezond is voor de sport, zullen we het zeker ondersteunen.’

Dat voorbehoud van succes op het junioren-WK is voor de bühne, want eigenlijk is O’Reilly ervan overtuigd dat het al een uitgemaakte zaak is. ‘Het gaat zeker gebeuren.’ De vraag is alleen: wanneer precies? De beslissing om het allrounden af te schaffen zal op het congres van de ISU moeten worden genomen. Dat staat in de zomer van 2020 gepland. In de tussentijd kan Schulting haar palmares met één Europese en twee wereldtitels allround proberen uit te breiden.