Schaatsbond staat vanaf 2024 geen buitenlandse toppers in Nederlandse ploegen meer toe

Suzanne Schulting (r) met conculega, sparringpartner en vriendin Hanne Desmet uit België. Beeld EPA

Volgens Rémy de Wit is het simpel. ‘Mijn belang is Oranje.’ De technisch directeur van schaatsbond KNSB heeft daarom besloten dat er vanaf de winter van 2024-2025 geen buitenlandse topschaatsers meer welkom zijn bij de commerciële langebaanploegen. Bij de nationale shorttrackselectie evenmin.

‘Zeker op de langebaan ligt er druk op Nederland in de medaillespiegel’, legt De Wit uit. De afgelopen twee edities van de Winterspelen, in Pyeongchang (2018) en Beijing (2022) scoorde Nederland minder dan in Sotsji in 2014. Daarom is het volgens de KNSB nodig om nadrukkelijker voor eigen kweek te kiezen. ‘Sommige mensen doen alsof dat heel raar is, maar in de meeste andere landen is het niet anders.’

Over de auteur Erik van Lakerveld schrijft sinds 2016 over olympische sporten als schaatsen, atletiek en roeien.

Niet-Nederlandse schaatsers die mondiaal tot de top-8 behoren kunnen straks nog wel in ons land terecht. Maar ze mogen geen gebruik maken van het ijs en de krachttrainingsruimte in Thialf tijdens de zogenaamde ‘topsporturen’, die voor de commerciële ploegen gereserveerd zijn.

Het besluit zal op de langebaan vooral Team IKO raken. De Belgische kopman Bart Swings zou niet meer met zijn Nederlandse ploeggenoten op dezelfde tijdstippen kunnen trainen. Een logistieke nachtmerrie voor een trainer.

Gouden beloning naar België

In Beijing coachte Ivo ten Hove in een Belgische jas zijn pupil Swings naar de zege op de massastart. De IKO-trainer zag toen al dat het De Wit niet lekker zat. Swings had gebruik kunnen maken van de faciliteiten in Thialf, grotendeels door KNSB en NOCNSF betaald, maar de gouden beloning verdween naar België.

Volgens de KNSB-directeur speelde de discussie al voor de afgelopen Winterspelen. Hij vindt dat het in de jacht op olympisch eremetaal beter is om geld, tijd en energie in jonge Nederlandse talenten te steken dan in gearriveerde buitenlanders. Dat na de Spelen van Sotsji juist de vrees was dat de Nederlandse dominantie de olympische status van het schaatsen bedreigt, doet daar niets aan af. ‘We willen best een springplank zijn voor jonge buitenlanders, maar het kan niet zo zijn dat een Belg kopman is in een Nederlandse ploeg in het Nederlandse systeem.’

Ten Hove gelooft er niets van dat buitenlanders de plekken van aanstormende Nederlanders bezet houden. ‘Het opleiden van Nederlanders houdt volgens mij geen verband met de buitenlanders.’

De maatregel is stevig, zeker in het licht van het geringe aantal buitenlandse schaatsers in Nederland. Op dit moment is er naast Swings maar één buitenlandse langebaanschaatser met een Nederlands profcontract: Marten Liiv. De 1000-meterspecialist, 7de op de Spelen, is ook in dienst bij IKO.

Wel subtoppers

Ploegen mogen over een jaar nog wel subtoppers contracteren. Maximaal twee, tegen een extra inleg van 12.500 euro per schaatser boven op het licentiegeld van 60.000 euro. Maar daar heeft zijn team weinig aan, meent Ten Hove. Juist een topper als Swings heeft meerwaarde, ook voor de Nederlanders.

Neem Joy Beune, die in 2022 weg moest bij Jumbo-Visma. Afgelopen winter bloeide de oud-wereldkampioene bij de junioren helemaal op bij IKO. Ten Hove: ‘Dat kun je niet allemaal aan Swings toeschrijven. Maar ze heeft wel veel aan hem. Elke training kan ze achter hem aan.’

De Belgische broer en zus Stijn en Hanne Desmet hebben een vergelijkbare rol voor de Nederlandse shorttrackers. Niet voor niets roemde Suzanne Schulting op weg naar de Olympische Winterspelen in Beijing uitgebreid haar sparringpartner en vriendin Desmet. Toen ze in China haar titel op de 1.000 meter prolongeerde, viel ze Desmet, die brons veroverde, om de hals. Ze vierden de medailles als een gezamenlijk succes.

Deze winter werd al duidelijk dat men bij de KNSB niet helemaal gelukkig was met de deal met de Belgen. Op de EK, waar broer en zus Desmet elk de titel op de 1.000 meter pakten, werden ze nog door de Nederlandse assistent-coach Annie Sarrat bijgestaan. Op de WK in Seoul mocht dat plots niet meer.

Op zoek naar nieuwe prikkels

De Wit erkent dat het voor shorttrackers belangrijk is om tegenstand van niveau te hebben in training, om telkens de drukte en chaos van veel mensen op een klein baantje te ervaren. De Belgen vervulden die rol prima. ‘Maar we hebben nu besloten te gaan zoeken naar nieuwe prikkels, naar een nieuwe manier.’

Volgens Ten Hove is er uiteindelijk maar één reden voor de koerswijziging. ‘Het gaat om het frustreren van buitenlandse medaillewinnaars. Je kunt beter proberen zelf te winnen dan om anderen dwars te zitten.’ Wat hem betreft gaat er een streep door. ‘We hebben het idee dat dit juridisch geen sterk verhaal is, maar uiteindelijk hopen we er met de KNSB samen uit te komen.’

Uniek is het schaatsnationalisme niet en de geschiedenis laat zien dat het maar zeer de vraag is of het helpt. In de aanloop naar de Winterspelen van 2010 in eigen land, weerde Canada ook buitenlandse rijders. Dat besluit trof de Amerikaanse globetrotter Shani Davis, die al een tijd in Calgary woonde.

In Vancouver won Davis vervolgens olympisch goud op de 1.000 meter en pakte zilver op de 1.500 meter. Voor de Canadezen zat een individuele medaille er bij de mannen niet in.